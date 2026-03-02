İsrail ordusu İran'a yeni hava saldırıları başlattı- İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı. ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran ve batısındaki Kerec kentinden patlama seslerinin geldiği belirtildi.

İran Kızılayı: İsrail-ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi öldü." ifadelerine yer verildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, 28 Şubat'taki açıklamasında, ABD-İsrail saldırılarında 201 kişinin öldüğünü, 747 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İran basını: ABD-İsrail'in Tahran'ın kuzeyine saldırısında en az 20 kişi öldü

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Tahran'da, kentin kuzeyinde yer alan Nilüfer Meydanı ve çevresi hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin öldüğü bildirilirken, paylaşılan görüntülerde Nilüfer Meydanı ve çevresindeki binalarda büyük tahribat görüldü.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 170 öğretmen ve öğrenci öldü

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen öldü." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin öldüğünü duyurmuştu.

Doğu Azerbaycan eyaletine düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 27 sivil öldü

Tesnim Haber Ajansına göre, Doğu Azerbaycan Eyaleti Afet Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Son 2 gün içinde, Tebriz, Serab, Merage ve Şebester ilçelerindeki çeşitli noktalara düzenlenen saldırılarda 27 sivil öldü." dedi.

İranlı yetkili, bunlardan 15'inin dün Merage'ye yapılan saldırıda öldüğünü kaydetti.

Öte yandan Senendeç'e düzenlenen hava saldırısında da 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Yezd eyaletindeki 6 askeri tesis hedef alındı

İran'ın Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani, ABD-İsrail saldırılarında Yezd eyaletine bağlı Erdekan ilçesinde 6 askeri tesisin hedef alındığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dehistani konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili, "Bugün şafak vakti, Erdekan'daki 6 askeri tesis saldırıya uğradı. Ayrıca Yezd-Mehriz yolu üzerindeki bir hedef de ABD-İsrail hava saldırısına maruz kaldı." dedi.

Dehistani, saldırılarda can kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

İran, "Hayber Şiken" füzesiyle İsrail’de bazı noktaları hedef aldığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Sadık Vaat 4 Operasyonu’na ilişkin 9 numaralı bildiri yayımladı.

Devrim Muhafızları bildiride, İsrail halkına, "askeri üsler ile devlet kurumlarından uzak durmaları ve bölgeyi terk etmeleri" çağrısında bulunurken, misillemede Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'teki bazı devlet ve askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.

Bildiride ayrıca, “Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun onuncu dalgası, Hayber Şiken füzeleri ile işgal altındaki topraklara büyük ateş kapılarını açtı." ifadesi yer aldı.

İran bölge ülkelerine gece saatlerinde de saldırılar düzenledi

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor.

Resmi kaynaklar, yerel basın ve bölgedeki görgü tanıklarından derlenen bilgilere göre, Körfez şehirlerinde pazartesi sabahında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Bahreyn'de 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, başkent Manama’daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide, engellenen bir füzeden düşen şarapneller nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Asyalı işçinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Yerel kaynaklar ayrıca Manama'daki ABD üssüne yakın bir noktanın da hedef alındığını ileri sürdü.

Sosyal medyada Manama kentinde ABD üssünün yakınındaki bir noktadan yoğun siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

BAE'de patlamalar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde aralıklarla güçlü patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Görgü tanıkları hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini aktarırken, resmi makamlardan hasar ya da can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kuveyt'te ABD'ye ait savaş uçağının düştü

Kuveyt Ordusu, ABD'ye ait birkaç savaş uçağının sabah saatlerinde düştüğünü ve tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu açıkladı.

Kuveyt Ordusu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan'ın ifadeleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu." ifadesi kullanıldı.

Yetkililerin gerekli prosedürleri uyguladığı aktarılan açıklamada, ABD'li mürettebatın sağlık kontrolü ve gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu mürettebatın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

ABD ordusuyla doğrudan koordinasyonun sürdüğü ve teknik uygulamaların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, uçakların düşme sebebinin belirlenmesi için soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Sabah saatlerinde Kuveyt'te F-15 olduğu tahmin edilen ABD savaş uçaklarının düşmesine yönelik görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği: "Büyükelçiliğe gelmeyin"

ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına "bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.

Açıklamada, en alt katta ve pencerelerden uzak bir noktaya sığınılması, dışarı çıkılmaması ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.

Büyükelçilik personelinin de bulunduğu yerde sığındığı bildirildi. Açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

İran'ın ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne misilleme saldırısında bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıkları Kuveyt'in başkentinde sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Görgü tanıkları ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden dumanların yükseldiğini belirtti.

İran Ordusu: ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü'nü füzelerle hedef aldık

İran Ordusu, ABD’nin Kuveyt’teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerine, 15 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, İran Ordusu'nun 6'ncı duyuru metnini yayımladı.

Açıklamada, "İran Ordusu kara ve deniz kuvvetlerine bağlı füze birlikleri, son saatlerde farklı bölgelerden ABD’nin Kuveyt’teki Ali Es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerini, toplam 15 seyir füzesiyle hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Katar'dan vatandaşlara "evde kalın" çağrısı

Doha'da da patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığı, başkent Doha üzerinde devam eden füze saldırıları nedeniyle vatandaşlarını uyardı ve tehlike geçene kadar evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları çağrısında bulundu. Vatandaşlardan resmi açıklamalar ve talimatlar dışında hareket etmemeleri istendi.

Yerel kaynaklar, Doha semalarında hava savunma sistemlerinin önlemeleri sırasında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Savunma sistemlerinin yoğun biçimde devreye girdiği ve düşen parçaların küçük çaplı yangınlara veya hasarlara yol açtığı aktarıldı.

Irak’ta ABD üssüne İHA saldırısı iddiası

Irak’ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD’ye ait lojistik bir üsse yönelik insansız hava aracı (İHA) girişiminin hava savunma sistemlerince engellendiği iddia edildi.

Irak medyasında yer alan haberlerde, 2 İHA'nın ABD Victoria Lojistik Üssü'nü hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberlerde, ABD üssündeki hava savunma sistemlerinin İHA'lardan birini engellediği, diğerinin ise Irak Özel Harekat Komutanlığı karargahında hasara yol açtığı ancak can kaybı olmadığı belirtildi.

Irak’taki Şii milis grubu Haşdi Şabi de yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Enbar kentinde bulunan karargahına yönelik "ABD-İsrail hava saldırısında" 4 mensubunun öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Resmi kaynaklardan derlenen verilere göre İran, 2 gün içinde bölgedeki Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik toplam 1311 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Irak'ta Erbil Havalimanında patlama sesleri duyuldu

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanına silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yapılan saldırı nedeniyle kentte patlama sesleri yankılandı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havaalanına yapılan SİHA saldırısı hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesine sebep oldu.

Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Rumlar, Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üssündeki patlamanın İHA kaynaklı olduğunu açıkladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, gece yarısı Akrotiri Üssü'nde (İngiliz egemen üssü) yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını aktararak, "Olayda İHA kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar, derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üslerinin yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler." ifadesini kullandı.

Letymbiotis, Milli Güvenlik Kurulunun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile devamlı istişare halinde olduğuna da işaret ederek, konuyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde gece patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

İngiltere, GKRY'deki İngiliz üssüne yapılan İHA saldırısına karşılık verildiğini duyurdu

BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki RAF Akrotiri üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, GKRY'de bulunan Akrotiri’deki İngiliz Egemen Üssü’nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı

Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı"ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı.

ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.​​​​​​​

İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan dünkü açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin öldüğü bildirilmişti.

İran’dan BM'ye çağrı: ABD ve İsrail, Hamaney’e suikastla uluslararası hukuku ihlal etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben kaleme aldığı mektubu yayımladı.

Buna göre, Erakçi, İran lideri Hamaney'e saldırının uluslararası hukuk ve örfün bağlayıcı ilkelerinin yanı sıra 1973 tarihli Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi Sözleşmesi’nde yer alan ilkelere de aykırı olduğunu belirtti.

Erakçi, "Bu eylem, ilgili ihlalde bulunan devletlerin uluslararası sorumluluğunu doğurmaktadır. Ayrıca ABD Başkanı, İsrail Başbakanı ve bu suç teşkil eden fiilin planlanması, emredilmesi, onaylanması, işlenmesi ya da herhangi bir şekilde yardım ve yataklık edilmesine katılan tüm kişilerin bireysel cezai sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'ın BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ve Güvenlik Konseyini, Hamaney’e yönelik saldırının hesabının sorulması için derhal somut ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani: ABD'yle müzakere yapmayacağız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Laricani, bir başka paylaşımında da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump'ın bölgeyi boş hayallerle kaosa sürüklediğini vurgulayan Laricani, "Şimdi Amerikan askerlerinin daha fazla kaybından endişe ediyor. Kendi yanılsamalarıyla oluşturduğu ‘Önce Amerika’ sloganını ‘Önce İsrail’e’ dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail’in güç hırsı uğruna feda etti." ifadelerine yer verdi.

Laricani, Trump'ı, "yeni yalanlarla Amerikan askerlerine ve ailelerine bedel ödetmekle" suçladı.

Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi, BMGK’den "İran’ın ihlallerinin önlenmesini" istedi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları Konseyi, İran'ın Körfez ülkeleri ve Ürdün'e saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "ihlallerin önlenmesi için derhal ve kararlı bir tutum alma" çağrısında bulundu.

KİK’ten yapılan açıklamada, 50. Olağanüstü Bakanlar Konseyi toplantısının dışişleri bakanlarının katılımıyla çevrim içi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıda "bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi ve barışın sağlanmasına yönelik çabaların eşgüdüm içinde yürütülmesi için gerekli tedbir ve adımların ele alındığı" aktarıldı.

İran’ın Körfez ülkelerine yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarının sivil tesisler, hizmet altyapıları ve yerleşim alanlarında büyük hasara yol açtığına işaret edilen açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanların güvenlik ve hayatını tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırılar ve Ürdün’ün de hedef alınması "egemenliğin açık ihlali ve iyi komşuluk ilkelerine aykırı" olarak nitelendirilerek, en güçlü ifadelerle kınandı.

Saldırıların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası insani hukukun ağır ihlali anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, KİK ülkelerinin tam dayanışma içinde olduğunun ve herhangi bir üye ülkeye yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağının altı çizildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkının saklı tutulduğuna işaret edilerek, egemenlik ve güvenliğin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.

İran’ın "gerekçesiz saldırıları" karşısında güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm seçeneklerin değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, KİK ülkelerinin gerilimin tırmanmaması için diplomatik çaba gösterdiği ve topraklarının İran’a yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmadığını vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunularak, bölgedeki hava ve deniz güvenliğinin, su yollarının ve küresel enerji piyasalarının istikrarının korunmasının önemine dikkati çekildi.

Körfez bölgesinin istikrarının yalnızca bölgesel değil küresel ekonomi ve deniz ticareti açısından da hayati önemde olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma saldırıları kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden "sivillerin hayatını tehlikeye atan bu ihlallerin önlenmesi ve tekrarının engellenmesi için derhal ve kararlı bir tutum sergilemesi" istendi.

İran ile sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu çerçevede arabuluculuk çabaları dolayısıyla Umman’ın rolü takdir edildi.

Açıklamada, mevcut krizin aşılması ve bölge güvenliğinin korunması için diyalog ve diplomasinin tek yol olduğu belirtilerek, olası bir tırmanmanın bölgesel ve uluslararası barışa ciddi ve yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.