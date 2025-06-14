İran'dan İsrail'e ikinci dalga misilleme saldırıları başladı

İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran dahil birçok kente şiddetli saldırılar düzenlediği bildirilirken, İran'ın da İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları başlattığı duyuruldu.

İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.

Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

İsrail ordu sözcülüğü de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.

Alarm verildiğinde, halkın korunaklı bir alana girip bir sonraki talimata kadar orada kalması isteniyor.

Bu açıklamadan kısa süre önce ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verildi.

Açıklamada, "Alarm verildiğinde, korunaklı bir alana girin ve resmi bir güncelleme yayınlanana kadar orada kalın." ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Ürdün'de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Bar, İran'da yüzlerce hedefi vurduklarını ileri sürdü.

Bar, vurdukları yüzlerce hedef arasında çok sayıda füze bataryasının da bulunduğunu kaydetti.

Karadan havaya füze bataryalarının hedef alınmasıyla İsrail'in İran hava sahasında hareket özgürlüğü kazandığını iddia eden Bar, İsrail'in ilk kez Tahran'da savunma unsurlarını hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusu, İran'da hedef alınan karadan karaya füze bataryalarının görüntülerini paylaştı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de son 24 saat içinde İran hava savunma sistemlerinin büyük kısmının yok edildiği öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "çok yakında" İsrail jetlerinin Tahran semalarında uçacağını söyledi

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yayınladığı görüntülü mesajında, İsraillileri ordunun talimatlarına uymaları konusunda uyardı.

İran'ın İsrail'i ortadan kaldırmak için 2 tehdidi elinde bulundurduğunu iddia eden Netanyahu, bunların nükleer silah ve füzeler olduğuna işaret ederek saldırıya geçmek için "Son dakikadaydık" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretmeye çok yaklaştığını savunarak İsrail saldırılarının bu konuda bir başarı sağlamadığı söylemlerine ilişkin "Natanz'ı yok ettik. Zenginleştirme tesisine ağır bir darbe indirdik ve gerekirse daha fazlasını da yapacağız." diye konuştu.

İran'ın tesislerini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldıklarını söyleyen Netanyahu, bunun İran'ı uranyum zenginleştirme konusunda geri götüreceğini iddia etti.

Netanyahu, ikinci tehdit olarak işaret ettiği İran füzelerinin zararının dün gece görüldüğünü belirterek İran'ın füzelerini ve üretim kapasitesini yok etmek için de harekete geçtiklerini kaydetti.

Başbakan Netanyahu, "Onların 20 bin füze üretim kapasitesi oluşturmasına izin veremeyiz, bu yüzden üretim kapasitelerini yok etmek için harekete geçtik ve İsrail ordusu şu anda bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Tahran'a giden yolu açtık." diyen Netanyahu, "çok yakında" İsrail jetlerinin İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında uçacağını vurguladı.

Netanyahu, "İran rejimine ait her hedef vurulacaktır." şeklinde tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı: Hamaney İsrail’e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geniş çaplı saldırılarla vurdukları İran'ı, misilleme saldırılarını sürdürmesi halinde "Tahran yanacak." ifadesiyle tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanlığı açıklamasında, Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

İsrail ordusu Tahran'da 40'a yakın yere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu

Ordu Sözcüsü Effie Defrin yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılara değindi.

Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 70'ten fazla savaş uçağıyla gece boyunca Tahran'a hava saldırıları düzenlediklerini belirtti.

Bu saldırılarda 40'a yakın yerin hedef alındığı söyleyen Defrin, "Tahran artık dokunulmaz değil." yorumunda bulundu.

Defrin, İran'a ait hava savunma sistemlerine yönelik saldırılar sayesinde "İsrail uçak ve insansız hava araçlarının Tahran üzerinde serbestçe uçtuğunu" savundu.

İsrail ordusu, İran'ın batısında füzeler ve fırlatma rampalarının bulunduğu yer altı deposunu vurduğunu açıkladı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu istihbaratı doğrultusunda savaş uçakları, Hürremabad vilayetinde yer altında tünellerde karadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve çok sayıda füze fırlatma rampasının depolandığı noktayı vurdu.

İsrail ordusu, İran'ın batısında hedef aldıkları noktanın daha önce İran tarafından yayınlanan videoda yer aldığını savundu. İsrail ordusu, vurduğunu ileri sürdüğü alana ilişkin görüntüleri ve üç boyutlu bir animasyon yayınladı.

İsrail'in son saldırılarında ölen İran ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Selami'nin İran'ın yayınladığı videoda üstü açık askeri cipte füzelerin arasında gezdiği görülüyor.

İsrail ordusu, Yukarı Celile'de 2 insansız hava aracını engellediğini açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yukarı Celile'de 2 İHA nedeniyle sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Sabah 08:58 ile 09:01 arasında sirenlerin devreye girdiği belirtilen açıklamada, sirenlerin muhtemel müdahale şarapnellerine karşı devreye alındığı belirtildi.

İHA'ların vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedilirken İsrail basını, önleme anına ilişkin görüntüleri yayınladı.

İsrailli Belediye Başkanı: İran'dan atılan füzelerin isabet ettiği şehrimizdeki hasar akıl almaz boyutta

İran'dan atılan füzelerin, Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde "akıl almaz bir yıkıma" yol açtığı belirtildi.

Ramat Gan Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, İsrail Ordu Radyosu'na konuya ilişkin açıklama yaptı.

Shama-Hacohen, "İran'ın şehre yönelik füze saldırısı sonucunda onlarca binanın hasar gördüğünü ve yüzlerce ailenin bir anda başlarını soktukları çatılarını kaybettiğini" ifade etti.

Shama-Hacohen, füze saldırısının kentte oluşturduğu hasara ilişkin "akıl almaz bir yıkım" değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli yetkili: İran'ın 2 yıl içinde 8 bin balistik füzeye sahip olma ihtimali saldırı nedenlerimizden biri

Fox News'e konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey istihbarat yetkilisi, 13 Haziran'da başlattıkları saldırıların ardından İran için "daha çok sürprizleri olduğunu" söyledi.

İsrail'in İran'ın önümüzdeki iki yıl içinde 8 bin balistik füzeye sahip olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu aktaran istihbarat yetkilisi, bunun saldırı kararının nedenlerinden biri olduğunu ileri sürdü.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin İran'ın elinde 2 bin balistik füze bulunduğuna inandığı da kaydedildi.

İsrailli yetkili, İran'a karşı saldırılarını şiddetlendireceklerini ima ederek, "Çok sayıda sürprizimiz var.” ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, "İki yıl sonra aynı noktada olacağımızı bilerek bu operasyonu sonlandıramayız. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Aslında, planlanandan daha iyi." açıklamasında bulundu.

Netanyahu, bu gece sığınakta güvenlik kabinesini toplayacak

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail güvenlik kabinesinin bu gece yerel saatle 22.00'de Başbakan Netanyahu başkanlığında toplanacağı kaydedildi.

Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği toplantıda, İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırıları ele alacağı aktarıldı.

İran'dan gece saatlerinde beklenen misilleme saldırıları nedeniyle başbakan ve güvenlik kabinesi üyelerinin güvenli bir yeraltı sığınağında toplanacağı belirtildi.

İsrail'de olağanüstü hal kısıtlamaları uzatıldı

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak.

İsrail’in, İran’ın birçok kentine yeniden şiddetli saldırılar düzenlediği bildirildi

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentlerine şiddetli saldırılar düzenlediği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansına göre, İsrail, İran’ın birçok kentine yeniden şiddetli saldırılar düzenledi.

Buna göre, başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu.

Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri yeniden duyulurken hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği görülüyor.

Başkent Tahran’ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Hava sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği görülüyor.

İran'ın füze saldırısında Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın vurulduğu iddia edildi

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği füze saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde bir noktanın vurulduğu iddia edildi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında başkent Tel Aviv'in Gush Dan bölgesine isabet olduğu bildirildi. ABD merkezli Fox Televizyonu, bölgeden canlı yayın yaparken Savunma Bakanlığı kompleksinin içinde bir binanın vurulduğunu söyledi. Canlı yayında, güvenlik güçlerinin televizyon ekibinin görüntü almasına izin vermediği alandan uzaklaştırıldığı görüldü.

Öte yandan, New York Times görsel araştırma ekibi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin "Tel Aviv'in merkezinde aralarında Savunma Bakanlığı kompleksinin de yer aldığı bir noktanın vurulduğunu gösterdiğini" bildirdi.

Görüntülerde, Tel Aviv'in "Kirya" ismini verilen Savunma Bakanlığı kompleksindeki Marganit Kulesi'nin dikkati çektiği paylaşıldı.

İsrail basınında, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının vurulduğuna ilişkin henüz bir haber yer almadı. İsrail basınının ordunun getirdiği sansür kurallarını izlemesi gerekiyor.

İran'dan atılan füzeler Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion'da hasara yol açtı

The Times of Israel'in İsrail ordusundan aktardığı haberde, İran'ın İsrail'e geceden bu yana 200 balistik füze fırlattığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, 200 füzenin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini yaklaşık yüzde 25'inin yani 50 kadarının düştüğünü öne sürerek söz konusu füzelerin açık alana düştüğü için engellenmediğini savundu.

Hava üsleri de dahil olmak üzere askeri tesislerde hasar olmadığı iddia edildi.

Hava savunma sistemini aşan füzelerin Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion'da ölümlere ve hasara yol açtığı belirtildi.

İsrail basını, özellikle Rishon Lezion'da İran füzelerinin yol açtığı büyük hasarı gösteren görüntüleri yayınladı.

İran ordusu: Ülkenin batısında İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

İran ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı semalarında bir İsrail F-35 savaş uçağı düşürüldü.

Pilotun, uçağın vurulmasından sonra fırlatma koltuğunu kullanarak atladığı ve akıbetinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'da İsrail'e ait F-35 savaş uçağının düşürüldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığını iddia etti.

İran, Kum kentinde İsrail'e ait 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

Kum Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kum semalarında 3 İsrail İHA'sı imha edildi.

İran'ın Fordo'daki nükleer tesisi Kum kentinin yakınlarından yer alıyor.

İran medyası, İsrail'in İran'ın güneyindeki en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars'ı vurduğunu duyurdu

İsrail'in İran'ın güneyindeki Basra Körfezi üzerinde yer alan en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'ın saldırıya uğradığı bildirildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, yaklaşık bir saat önce İsrail'e ait bir kamikaze insansız hava aracı (İHA), Güney Pars'ın 14. etabındaki rafinerilerinden birine isabet etti.

Patlama sonucunda rafinerinin bir kısmının alev aldığı ifade edilirken ekiplerin durumu kontrol altına aldığı bildirildi.

UAEA: Dünkü saldırıda İsfahan'daki nükleer sahada bulunan 4 kritik bina hasar gördü

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsfahan'daki nükleer tesisler, 13 Haziran'da birçok kez hedef alındı. Şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış rapor edilmemiştir. UAEA, İran ile yakın temas halinde olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin bir diğer açıklamada şunlar kaydedildi:

Açıklamada, "UAEA'nın edindiği bilgilere göre, dünkü saldırıda İsfahan nükleer sahasındaki Uranyum Dönüştürme Tesisi ve Yakıt Plakası Üretim Tesisi dahil 4 kritik bina hasar gördü. Natanz'da olduğu gibi saha dışı radyasyonda artış beklenmiyor." bilgisine yer verildi.

İran: Fordo Nükleer Tesisi'nde nükleer kirlilik oluşmadı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkedeki nükleer tesislerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Kemalvendi, "Fordo'da saldırıya uğrayan bölgelerde kayda değer bir hasar yok. Biz bu durumu öngördüğümüz için ekipmanların ve malzemelerin önemli bir kısmını dışarıya taşımıştık. Bu nedenle geniş çaplı bir zarar oluşmamış ve radyasyon kirliliği açısından da hiçbir endişe söz konusu değildir." dedi.

Ülke genelinde hiçbir nükleer tesiste can kaybı yaşanmadığını dile getiren Kemalvendi, "Geçmişte de nükleer endüstrimizin zarar gördüğü bazı olaylar yaşanmıştı, ancak biz onları çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ettik." ifadesini kullandı.

UAEA, Fordo ve Natanz nükleer tesislerinin dünkü saldırıdan bu yana başka hasar görmediğini bildirdi

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi" ile Natanz Nükleer Tesisi'nin dünkü saldırıdan bu yana başka bir hasar görmediğini belirtti.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, UAEA'nın elindeki bilgilere göre Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde ve yapım aşamasındaki "Hondab Ağır Su Reaktörü'nde" herhangi bir hasar görülmediğini ifade etti.

UAEA Başkanı Grossi, Natanz Nükleer Tesisi'nde de dünden bu yana başka bir hasar görülmediğini kaydetti.

IRNA: İsrail saldırısında Mehrabad Havalimanı pistinde hasar meydana gelmedi

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na saldırıya yönelik ayrıntıları paylaştı.

Saldırının araç ekipman binasının arkasında ve savaş jetlerinin hangar bölgesini hedef aldığı, pistler, ana binalar ve havalimanı tesisleri bölgesinde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

İran devlet televizyonu: Bir binada 20'si çocuk 60 kişi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu, İsrail’in dün Tahran'a yönelik saldırılarına ilişkin haberinde Çamran semtindeki 14 katlı bir binanın hedef alındığını duyurdu.

Söz konusu binada 20'si çocuk 60 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in İran'a saldırılarında 3 nükleer bilim insanı daha öldü

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'in İran'a saldırılarında Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı 3 bilim insanı daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in dün İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda da Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

Saldırılarda hayatını kaybeden bilim insanlarının sayısı 9'a yükseldi.

Zencan eyaletinde 3 Devrim Muhafızları mensubu öldü

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Zencan Devrim Muhafızları Ordusu Ensarulmehdi birimi, eyalete yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in dün gece Zencan’a yönelik saldırılarında 3 Devrim muhafızları Ordusu mensubunun öldüğü kaydedildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden isimlerin Hamid Tumari, Ekber Azizi, Emir Hani olduğuna işaret edilen açıklamada söz konusu kişilerin görevleri ve rütbeleri hakkında bilgi verilmedi.

Devrim Muhafızları Ordusundan iki general İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetler kurmay kadrosundan olduğu belirtilen 2 generalin İsrail saldırılarında öldüğü belirtildi.

Saldırıda, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı General Gulamreza Mehrabi ile Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı General Mehdi Rabbani'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine saldırılarında 30 asker ve 1 Kızılay görevlisi öldü

Doğu Azerbaycan Valisi Behram Sermest, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in eyalet genelinde bugün 19 noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.

Sermest, "Siyonist rejimin cuma sabahından bu yana bu eyalete yönelik saldırıları sonucunda İslam vatanını savunurken 30 asker ve bir Kızılay mensubu şehit düştü, 55 kişi yaralandı." dedi.

Vali Sermest, saldırıların eyalete bağlı Tebriz kentinde 12 noktaya gerçekleştirildiğini belirterek, Bostanabad, Şebister, Azerşehr, Merage ve Türkmençay ilçelerinin de saldırıların hedefi olduğunu aktardı.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail'in bir ambulansa saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

İran Kızılayı'nın yazılı açıklamasına göre, Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail bir ambulansı hedef aldı.

Saldırıda 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İran lideri Hamaney’den İsrail’e İbranice “çaresiz kalacaksınız” mesajı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, “çaresiz kalacaksınız” mesajını paylaştı.

Hamaney’in X hesabından paylaşılan mesajda, İran’dan İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı.

Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı: İsrail'in saldırganlığı devam ederse daha sert ve daha güçlü yanıtlar verilecek

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Pakistan'ın İran'a desteğinden dolayı teşekkür eden Pezeşkiyan, İsrail'in, ABD ve Batılı ülkelerin verdikleri destek ve cesaretle tüm uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Savaşın bile kendine göre kuralları vardır fakat Batılı ülkelerin desteğini arkasına alan Siyonist rejim bu kuralları çiğnemiştir." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken saldırıların geldiğine dikkati çeken Pezeşkiyan, bu durumun Washington yönetiminin "sahtekarlığının ve güvenilmezliğinin" göstergesi olduğunu ifade etti.

İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık bu ülkedeki birçok noktayı hedef alan füze operasyonlarına ilişkin Pezeşkiyan, "Siyonist saldırganlığın devam etmesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü karşılık verecektir." uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif ise Pakistan hükümeti ve halkının İran'ın yanında olduğunu belirterek, İsrail'in saldırganlığını tüm uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi ve İran'daki üst düzey yetkililer, bilim insanları ve sivillerin hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.

Barış ve huzurun sağlanmasını istediklerini belirten Şerif, "Maalesef Siyonist rejim, uluslararası tüzük ve kuralları ihlal eden tüm bu eylemleri cezasız bir şekilde gerçekleştiriyor." dedi.

İran Genelkurmay Sözcüsü: İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceğiz

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve İran’ın verdiği cevap hakkında açıklama yaptı.

İran devlet televizyonuna konuşan Sözcü Şikarçi, İran lideri Ali Hamaney’in dünkü açıklamasında İsrail’i pişman edeceklerine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, “Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz.” dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail'e verilen cevabın devamını değerlendirdi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, "İsrail'e verilen cevabın devamı" ve ülke içindeki hazırlıkların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Hamshahrionline haber sitesine göre, toplantı İran'ın İsrail'e ilk saldırısı sonrası gerçekleştirildi.

Toplantıda, İsrail'e verilen cevabın devamı ve ülke içindeki hazırlıkların ele alındığı, İsrail'e karşı sürekli ve etkili yanıt verilmesi konusundaki önceki planların gözden geçirildiği belirtildi.

İran: İsrail saldırısı, ABD’yle nükleer müzakereleri anlamsız hale getirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Karşı taraf öyle bir şey yaptı ki müzakere ve diyalog anlamsız hale geldi." dedi.

Sözcü Bekayi, ABD'nin bir taraftan belirli bir konuda uzlaşı sağlamak için müzakere ve diyalog çağrısı yapıp diğer taraftan İsrail'e İran'ın toprak bütünlüğüne saldırmasına izin vermesinin anlaşılır olmadığını söyledi.

Müzakerelerin geleceğiyle ilgili pazar günü bir karar alınacağını ifade eden İranlı Sözcü şunları kaydetti:

"Siyonist rejimin her zaman en büyük arzusu, Batı ülkelerini bölgedeki çatışmalara ve sıkıntılara sürüklemek olmuştur. Görünüşe göre bu kez de başarılı olmuş ve bu maceracı tutumuyla diplomatik süreci etkisi altına almıştır. Bu durum aslında, ABD politika yapıcılarının bu rejimin güçlü etkisi ve nüfuzu altında olduğunu göstermektedir."

İran hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar uçuşa kapalı olacağını açıkladı

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin Sivil Havacılık Örgütü NOTAM yayımladı.

Buna göre, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla aksi belirtilene kadar tüm uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

İranlıların bu süre zarfında havaalanına gitmekten kaçınmaları ve gerekli bilgiler için takipte kalmaları istendi.

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada da Ben Gurion Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Ben Gurion Havalimanı'nındaki uçuşların çift yönlü olarak bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağı kaydedilen açıklamada, daha önce bilet almış yolcuların Ben Gurion'a gelmemeleri ve havayollarının güncellemelerini takip etmeleri istendi.

⁠⁠İsrail’in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran’da da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil kaybının yalnızca Tahran'da 78'i aştığı açıklandı.

İsrail'in Tebriz'e saldırılarında da 18 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı geniş çaplı karşı saldırılarda Tel Aviv'de en az 9 bina yıkıldı. Saldırılarda en az 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.