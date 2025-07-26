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26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Fransa’dan tarihî karar, İsrail’den küstah tehdit

26 Temmuz 2025, Cumartesi 11:00
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin devletini resmî olarak tanıyacağını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macron’u “şiddetle kınadı.”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmî bir açıklama yapacağını bildirdi. Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa’nın Filistin devletini tanımasına karar verdim” ifadelerini kullandı.

Netanyahu: Şiddetle kınıyorum

Macron’un açıklamasının ardından, İsrail’de hem iktidar, hem de muhalefetten tepkiler ve tehdit açıklamaları geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macron’un ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığına ilişkin açıklamasını “şiddetle kınadığını” belirtti. Netanyahu, Filistin devletinin, İsrail’in yanında barış içinde yaşamak için değil, onu yok etmek için bir “fırlatma rampası” olacağını iddia ederek. “Açık konuşalım, Filistinliler İsrail’in yanında bir devlet istemiyorlar, İsrail’in yerine bir devlet istiyorlar” ifadesini kullandı.

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ABD şiddetle reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa’nın kararını eleştirdi. Rubio, açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri, (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron’un, BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıma planını şiddetle reddediyor” ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın “Hamas’ın propagandasına hizmet ettiğini” savunan Rubio, ayrıca bu kararın “7 Ekim’de öldürülenlerin  yüzüne atılmış bir tokat” niteliğinde olduğunu ileri sürdü. Washington - aa

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Karar Hamas’a karşı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransa’nın Filistin’i tanıma kararına ilişkin, “Hamas her zaman iki devletli çözümü reddetti. Fransa Filistin’i tanıyarak, bu terörist harekete karşı olduğunu gösteriyor. Savaş yanlılarına karşı barış yanlılarını haklı çıkarıyor” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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Paris sokakları yanar

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Macron’un açıklamasının, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da “Filistin devleti kurma konseptini” kesin olarak terk etmek için bir neden sağladığını iddia ederek, Fransa Cumhurbaşkanının kararına “siyonist” cevap vereceklerini belirtti. Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak edeceklerini iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail’in güvenliğini Fransa’nın sağlayamayacağını belirterek, “Umalım da bunu Paris sokaklarında başarabilsin” tehdidinde bulundu.

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Barışa katkı sağlamaz

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıyacağına dair açıklamasına ilişkin, “Fransa Cumhurbaşkanı’nın beyanı Orta Doğu’da barışa katkı sağlamayacak. Terör tehdidini ortadan kaldırmaya yardımcı olmayacak. Ve en önemlisi, kesinlikle (esirlerin) onların daha erken eve dönmelerine yardımcı olmayacak” dedi. Ankara - Anka

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