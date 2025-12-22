"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'i kınadı: "Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir suç"

22 Aralık 2025, Pazartesi 03:48
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı okulu hedef almasını "uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir suç" olarak nitelendirerek kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir okulu hedef alarak 6 kişinin ölmesine yol açan saldırıya tepki gösterildi.

 

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı sürdürdüğü suçların kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusunun Gazze'de işlediği son suç da yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula saldırısı oldu. Söz konusu saldırıda Filistinli masum sivillerden bazıları şehit olurken, onlarcası da yaralandı."

Gazze'deki bir okula düzenlenen İsrail saldırısının "uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir suç" olarak nitelendirildiği açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun İsrail tarafından Filistin halkına karşı işlenen suçların önüne geçmesi çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumun ayrıca Gazze'de kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesi sağlaması talebinin yer aldığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerinin geri çekilmesi ve insani yardımların bölgeye engelsiz şekilde ulaşması çağrısında bulunuldu.

İİT açıklamasında, Filistin halkına karşı suç işleyen İsrailli yetkililerden hesap sorulması için uluslararası adalet mekanizmalarının harekete geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.

İsrail ordusunun, 19 Aralık Cuma günü ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu düğün töreni sırasında hedef alması sonucu aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 6 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği ve 6 Filistinlinin öldüğü saldırıda sivilleri hedef aldığını kabul etmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.​​​​​​​

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'i kınadı: "Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir suç"

    İsrail'den İran'a tekrar saldırı tehdidi

    Modern insan hayatın anlamını arıyor

    “İktidar, asgarî ücrette panik havası yaşıyor”

    Ateşkes kağıt üzerinde kaldı - Soykırım devam ediyor

    ABB Başkanı Yavaş ve bazı meclis üyeleri hakkında soruşturma izni

    ABD-San Francisco'da büyük kesinti: 130 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

    Galatasaray, ilk yarıyı zirvede tamamladı

    TESK’ten iktidara acil çağrı

    Dem: MHP bir hayal kırıklığı

    İsrafı azaltmak; suyu, toprağı ve emeği korumaktır

    Değişim hukukla olur

    Düğünde vuruldular

    İmran Han’a hapis cezası

    Garantörler nerede?

    Fransa'nın güneyinde turuncu alarm!

    Erzurum'da 1001 hatim başladı

    1,6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

    Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ateşkes kağıt üzerinde kaldı - Soykırım devam ediyor
    Genel

    Modern insan hayatın anlamını arıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail'den İran'a tekrar saldırı tehdidi
    Genel

    ABD-San Francisco'da büyük kesinti: 130 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    “İktidar, asgarî ücrette panik havası yaşıyor”
    Genel

    Üç Aylar dualarla karşılandı
    Genel

    ABB Başkanı Yavaş ve bazı meclis üyeleri hakkında soruşturma izni
    Genel

    İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'i kınadı: "Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir suç"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.