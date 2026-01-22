"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İspanya'da ölümcül tren kazalarının ardından makinistlerden grev kararı

22 Ocak 2026, Perşembe 12:41
İspanya'da art arda gelen ölümcül tren kazalarının ardından makinistler, "güvenlik standartlarını yeniden sağlamak" için 3 günlük grev kararı aldı.

Tren makinistleri sendikası Semaf, "demir yolu sisteminin güvenlik standartlarının yeniden sağlanması" ve hem çalışanların hem de yolcuların güvenliğinin garanti altına alınması talebiyle 9, 10 ve 11 Şubat'ta greve gideceklerini bildirdi.

Semaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, grevin sektördeki çeşitli şirketlerde çalışan tüm tren makinistlerini etkileyeceği belirtilerek, 18 Ocak'ta Adamuz (Kurtuba) ve 20 Ocak'ta Gelida'daki (Barselona) ciddi kazaların ardından iş bırakma eylemlerine katılımın yüksek olacağına işaret edildi.

İki kazada toplam 44 kişinin öldüğü hatırlatılan açıklamada, demir yollarındaki güvenlik eksiklikleri sıralanıp "demir yolu altyapısının güvenliğini garanti etme yükümlülüğü bulunanlar hakkında cezai işlem başlatılmasının talep edileceği" vurgulandı.

Olay

İspanya'da güneydeki Endülüs bölgesinde 18 Ocak'ta meydana gelen ve 43 kişinin öldüğü, 120'den fazla kişinin yaralandığı tren kazasının ardından 20 Ocak'ta da ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinin Barselona kentinde bir banliyö treninin yaptığı kazada 1 kişi ölmüş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Her iki kazada da birer makinist ölmüştü.

Henüz soruşturma tamamlanmasa da ilk kazaya raylardaki bir kırığın, ikinci kazaya da rayların üzerine düşen bir istinat duvarının neden olduğunun tahmin edildiği belirtilmişti.

