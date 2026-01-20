İspanya'da ulusal yas

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kurtuba şehri yakınlarında 18 Ocak pazar akşamı meydana gelen ve en az 39 kişinin ölümüne sebep olan tren kazasından dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

İspanya Başbakanı, “Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir. Kederde birlik ve kazanın nedenlerinin araştırılmasında birlik. Devlet birlik içinde, koordineli ve sadakatle hareket ediyor. Hepimiz bu kazanın nasıl olduğunu, ne olduğunu kendimize soruyoruz. Zaman ve uzmanların çalışmaları bize cevabı verecek. Gerçeği ortaya çıkaracağız ve cevabı bildiğimizde, kamuoyunu mutlak şeffaflıkla bilgilendireceğiz” dedi. AA

