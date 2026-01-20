"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

İspanya'da ulusal yas

20 Ocak 2026, Salı 17:18
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kurtuba şehri yakınlarında 18 Ocak pazar akşamı meydana gelen ve en az 39 kişinin ölümüne sebep olan tren kazasından dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

İspanya Başbakanı, “Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir. Kederde birlik ve kazanın nedenlerinin araştırılmasında birlik. Devlet birlik içinde, koordineli ve sadakatle hareket ediyor. Hepimiz bu kazanın nasıl olduğunu, ne olduğunu kendimize soruyoruz. Zaman ve uzmanların çalışmaları bize cevabı verecek. Gerçeği ortaya çıkaracağız ve cevabı bildiğimizde, kamuoyunu mutlak şeffaflıkla bilgilendireceğiz” dedi. 

AA

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maaşlardan ek yüzde 3 kesinti olacak

    İspanya'da ulusal yas

    Saatte 233 milyon faize gitti

    Demokrat Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Şerif Akay: Terörsüz Türkiye hakikî demokrasi ile olur

    Şara sözümüzü dinlemiyor

    Rus ordusu 34 füze ve 339 İHA ile saldırı düzenledi

    Refah Sınır Kapısı hâlâ kapalı!

    İstanbul merkezli 3 şehirde ''tefecilik'' operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

    Rasmussen: Trump'la anlaşamayacağımız konusunda anlaştık

    Enflasyon, tekstil ve hazır giyim sektörünü vurdu

    Trump, Gazze’nin ev sahibi gibi!

    Küresel eşitsizlik derinleşiyor - “Sen çalış, ben yiyeyim” düzenine tepki

    Eğitim sistemi aileyi korumuyor

    ABD merkezli İnsan Hakları Ajansı: İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 4029'a yükseldi

    Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu

    Şara ve Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    'ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz'

    120 teröristten 81'i yakalandı: Terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığı DEAŞ’lı teröristler aranıyor

    'Almanya ve Fransa olarak ABD'nin şantajına boyun eğmeyeceğiz'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Enflasyon, tekstil ve hazır giyim sektörünü vurdu
    Genel

    Rasmussen: Trump'la anlaşamayacağımız konusunda anlaştık
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Almanya ve Fransa olarak ABD'nin şantajına boyun eğmeyeceğiz'
    Genel

    'ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz'
    Genel

    Medya hür olmadan demokrasi olur mu?
    Genel

    Küresel eşitsizlik derinleşiyor - “Sen çalış, ben yiyeyim” düzenine tepki
    Genel

    Şara ve Trump görüşmesinde neler konuşuldu?
    Genel

    Eğitim sistemi aileyi korumuyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.