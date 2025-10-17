"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'deki saldırılarda 23 Filistinli daha şehit oldu!

17 Ekim 2025, Cuma 04:17
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından sürdürdüğü saldırılarda 23 Filistinlinin şehit olduğu, 122 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal etti: Lübnan'a 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi
Gazze'ye 15 Ekim'de sadece 480 yardım tırı girdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada İsrail’in, ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 3'ü daha önceki saldırılarda yaralanıp ölen, 4'ü son saldırılarda şehit olan, 22'si enkaz altından çıkartılan 29 ölü ve 24 yaralının ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda şehit olanların sayısının 67 bin 967'ye, yaralıların sayısının 170 bin 179'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından devam eden saldırılarda şu ana kadar 23 kişinin şehit olduğu, 122 kişinin yaralandığı, 381 kişinin enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 485
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Gazze'ye tüm geçişler açılmalı

    Sosyal yaralara acil neşter şart - Ne oluyor Türkiye’ye, ne oluyor bize?

    İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'deki saldırılarda 23 Filistinli daha şehit oldu!

    Toplumun temeli aile, Eskişehir’de konuşulacak

    Nur’un Manevi Avukatı: Ahmet Feyzi Kul

    Gazze'ye 15 Ekim'de sadece 480 yardım tırı girdi

    Türkiye, kirli hava soluyor

    Yeni Asya Neşriyat İzmir Fuarı’nda

    Sırbistanlı genç de Müslüman oldu

    İstanbul’da yaşamanın maliyeti 100 bin TL’yi aştı

    Filoya katılan vekillerden iktidara tepki: “İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURUN”

    Gıda krizi hayatî mesele - 733 milyon insan açlıkla mücadele ediyor!

    İtibardan tasarruf yok

    MEB’den Cuma namazı talimatı

    Devlet ciddiyetinin iflâsı

    Ürküten sonuçlar: Suça sürüklenen çocuk sayısı 202 bini aştı

    Ana dilde eğitime ihtiyaç var mı?

    İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal etti: Lübnan'a 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi

    “Sanatta İslâm, İslâm’da Sanat” kongresi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sosyal yaralara acil neşter şart - Ne oluyor Türkiye’ye, ne oluyor bize?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'deki saldırılarda 23 Filistinli daha şehit oldu!
    Genel

    Filoya katılan vekillerden iktidara tepki: “İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURUN”
    Genel

    İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal etti: Lübnan'a 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi
    Genel

    MEB’den Cuma namazı talimatı
    Genel

    İtibardan tasarruf yok
    Genel

    Sırbistanlı genç de Müslüman oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İstanbul’da yaşamanın maliyeti 100 bin TL’yi aştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.