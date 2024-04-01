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1 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail'de 100 bin kişilik protesto

01 Nisan 2024, Pazartesi 11:00
Protestoların odak noktası Batı Kudüs'teki göstericiler, İsrail Meclisi yakınlarındaki kentin ana arter otoyollarından birinde trafiği kesti, ateş yaktı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine destek olmak için düzenlenen kitlesel gösterilere yüz binden fazla kişi katılırken, Batı Kudüs'te göstericiler oto yolda trafiği kesti, ateş yaktı, polisle karşı karşıya geldi.

İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için Hamas ile anlaşma imzalanmasını talep eden protestolar, cumartesinin ardından pazar gecesi de daha güçlü bir ivmeyle devam etti.

Gösterilerin odak noktası İsrail Meclisi'nin bulunduğu Batı Kudüs oldu. Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin yakınlarının destekçileri ve Netanyahu hükümetinin istifasını isteyen 100 binden fazla kişi İsrail Meclisi çevresindeki yollar ve meydanları doldurdu.

Netanyahu karşıtı gruplar, Başbakan Netanyahu'ya hitaben "Sen baştasın, sen suçlusun", "(Esir takası) Anlaşma şimdi", "Seçimler hemen" sloganları atarak hükümetin istifasını talep etti.

İsrail Meclisi yakınında gösteri yapan bazı gruplar, yakınlardaki kentin ana arterlerinden Begin Otoyolu'na yürüyerek burada trafiği kapattı ve yolda ateş yaktı.

İsrail polisi, göstericilere, atlı birlikler ve TOMA'lardan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etti.

Öte yandan, Batı Kudüs'teki gösterilerde, ülkedeki ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) zorunlu askerlik görevine katılmasını talep eden gruplar da Haredilerin yaşadığı Mea Shearim'de yürüyüş yaptı. Bazı Haredilerle buradaki grupların karşılaşmasında karşılıklı sözlü atışmalar ve zaman zaman da arbede yaşandı.

Batı Kudüs'ün yanı sıra Tel Aviv, Netanyahu'nun şahsi konutunun bulunduğu Kayseriya, kuzeydeki Kfar Saba kenti gibi onlarca noktada düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Netanyahu, sokakta protestolar devam ederken düzenlediği basın toplantısında, erken seçim taleplerinin İsrail'i 8 ay boyunca "felce uğratacağını" ve "bu durumdan en fazla Hamas'ın memnuniyet duyacağını" savunmuştu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, başkent Tel Aviv'de toplandıkları meydandaki gösterilerini sonlandırarak bundan sonra ülke genelinde sokaklara ineceklerini duyurmuştu. İsrail'de Netanyahu'yu 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği sürpriz saldırıdan sorumlu tutan hükümet karşıtı gruplar da gösterilere katılma çağrısı yapmıştı.

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası için dolaylı müzakerelerin yeni turu bugün Kahire'de başlamıştı.

Son turu Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde anlaşma sağlanamamıştı.

BMGK'nin ateşkes kararı uygulanmıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de ramazan ayında bir ateşkes kararı çıktı ancak İsrail bu kararı hiçe sayarak saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun saldırıları ve işgali gölgesinde, Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon Filistinlinin yaklaşık yüzde 90'ının evsiz, açlık, kıtlık karşısında yaşam mücadelesi verdiği insanlık felaketi devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında en büyük anlaşmazlıkların başında, Hamas'ın "kalıcı ateşkes talebine rağmen" İsrail'in "geçici ateşkes ve savaşa devam etmeyi talep etmesinin" geldiği aktarılıyor.

Hamas'ın, zorla göç ettirilmiş Filistinlilerin İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü, çoğu yıkılmış Gazze'nin kuzeyine dönmesini istediği, İsrail'in ise buna karşı çıktığı ifade ediliyor.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Hamas ile siyasi bir anlaşma sağlanıp yakınlarının serbest bırakılmasını talep ederek hükümeti çağrılarına kayıtsız kalmakla suçlamıştı.

İsrail: Ülkenin güneyindeki Eylat'a İHA ile düzenlenen saldırıda bir bina hasar gördü

The Times of Israel gazetesi de dahil olmak üzere İsrail medyasının haberlerine göre, ordudan yapılan açıklamada, Eylat bölgesine İHA ile düzenlenen saldırıda bir binanın hafif hasar gördüğü ancak olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Ordu mensubu askerlerin İsrail topraklarına doğudan giren ve Eylat Körfezi (Akabe Körfezi) bölgesine düşen şüpheli hava hedefini tespit ettikleri bildirilen açıklamada, hangi binanın hedef alındığı ya da müdahale girişiminde bulunulup bulunulmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Eylat'a düzenlenen saldırının sorumluluğunu "Irak'taki İslami Direniş" adlı İran yanlısı Şii koalisyon üstlendi.

AA

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