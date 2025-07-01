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1 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Belçika aşırı sıcaklar sebebiyle alarma geçti

01 Temmuz 2025, Salı 18:53
Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), 1-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 35 dereceyi aşacak sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini bildirerek, "turuncu alarm" verdi.

RMI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün itibarıyla Belçika, Avrupa genelinde hakim sıcak hava dalgasının etkisine girdi.

 

Ülkenin batısı ve merkezindeki birçok yerde sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak. Bazı bölgelerde ise hava sıcaklıkları 36 ve 37 dereceye kadar çıkacak.

 

Bu nedenle 1-3 Temmuz tarihlerinde, tehlikeli seviyelere ulaşacak sıcaklıklar için vatandaşlara dikkatli olmaları ve önlem almaları çağrısı yapılarak "turuncu alarm" verildi.

 

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kalp rahatsızlıkları olanlar için dikkatli olunması ve dış aktivitelerin sınırlandırılması uyarısında bulunuldu.

 

Ülkede bu seviyede alarm son olarak Ağustos 2024'te, "kırmızı alarm" ise Ağustos 2020'de verilmişti.

Bu hafta sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşmayacak olsa da 5 günlük art arda 25 derecenin altına inmeyecek olması ve en az 3 gün boyunca 30 derecenin üstünde kalması nedeniyle "sıcak hava dalgası" kriterlerini karşılıyor.

RMI, temmuz ayı için Belçika ortalamasının günlük 23 derece olduğunu belirtiyor.

 

AA

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