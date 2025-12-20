"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
İsrail’e cephane taşıyan o gemiyi durdurun

20 Aralık 2025, Cumartesi 20:28
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İsrail’e gitmekte olan ve tonlarca askerî mühimmat taşıdığı tespit edilen bir kargo gemisinin acilen durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Örgüt, Portekiz bayrağı taşıyan ve bir Alman şirketine ait olan “Holger G” isimli geminin, Gazze’deki soykırımı besleyecek ölümcül bir yük taşıdığını açıkladı. Hindistan’dan yola çıkan geminin rotasının İsrail limanları olduğunu belirten Af Örgütü, hükümetleri bu geminin kendi limanlarına demirlemesini veya yakıt ikmali yapmasını engellemeye çağırdı. Geminin manifestosuna dair detayları paylaşan örgüt, Holger G’nin ambarında 440 ton ağırlığında patlayıcı mühimmat parçaları, roketler ve askerî kullanım için özel çelik bulunduğunu bildirdi. Bu ölümcül kargonun alıcısının ise İsrail savunma sanayisinin devleri Elbit Systems ve IMI Systems olduğu açıklandı. 

 

Haber Merkezi

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

