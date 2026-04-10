İsrail’e silâh ambargosu çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki göstererek devletlere, “İsrail’e silâh ve mühimmat transferini acilen durdurmaları” çağrısında bulundu. Örgütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktörü Heba Morayef, şunları kaydetti: “Lübnan’da sivillerin kâbusu daha da korkunç bir hâl aldı.”

“Lübnan’da siviller halihazırda dayanılmaz bir bedel ödüyor” diyen Morayef Morayef, “İsrail güçleri, uluslararası insancıl hukuk uyarınca, sivillerle askerî hedefleri birbirinden ayrı tutma ve doğrudan sivilleri ve sivil yapıları hedef alan saldırılardan, gelişigüzel ve orantısız saldırılardan kati surette kaçınma yükümlülüğü altındadır. Sivillere ve sivil altyapıya yönelik zararı en aza indirmek için, yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde geniş alan etkili patlayıcı silâhlar kullanmaktan kaçınmak da dahil mümkün olan tüm tedbirleri almak zorundalar. Bu yükümlülüklere uymamak, ciddi bir uluslararası hukuk ihlalidir ve sivillerin hayatını yakın tehlikeye atmaktadır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

