"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

"Miyop ve bürokratik bir dev"

26 Mayıs 2026, Salı 18:54
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'ni (AB) krizler karşısında sesini duyurması gerektiği anlarda ideolojik ve teknokrat yaklaşımlar sebebiyle gücünü ve stratejik büyümeyi feda eden "miyop ve bürokratik bir dev" olarak niteledi.

İtalya Sanayiciler Konfederasyonunun (Confindustria) genel kuruluna katılan Meloni, burada yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmeler ve bunların ekonomideki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, AB'nin mevcut yapısının kendileri için bir kırılganlık arz ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İdeolojik ve teknokrat yaklaşımlar uğruna rekabet gücünü ve stratejik büyümeyi çok sık feda etmiş bürokratik bir devdir. Avrupa, günlük yaşamın her alanına kurallar koyma konusunda acımasız davrandı, ancak küresel sahnede sesini duyurma konusunda miyop oldu."

İran'daki krizin etkilerinin, AB üyesi ülkelerin kontrolü dışında gelişen koşullar olduğunu belirten Meloni, güvenlik ile savunma harcamaları için halihazırda tanınmış olan esnekliğin, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ortaya çıkan enerji krizine karşı gerekli yatırımları da kapsayacak şekilde genişletilmesini açıkça haklı çıkardığını söyledi.

Meloni, AB'nin küresel sahnede daha iddialı olması gerektiğini dile getirirken, geleceği için rekabetçilikte bir yaklaşım değişikliğine gitmesi gerektiğini vurguladı.

Meloni, nükleer enerji üretimine dönüş konusunda kararlı

1986'daki Çernobil felaketi sonrasında nükleer enerji üretiminden vazgeçen İtalya'da, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bir süredir hükümetin gündeme taşıdığı nükleer enerjiye dönüş konusuna da değinen Meloni, "İtalya'da nükleere dönüş yolunda hızlı şekilde ilerlemeyi sürdürmek istiyoruz; öncelikle modüler reaktörler gibi en yenilikçi teknolojilerle." görüşünü paylaştı.

Meloni, bu konuda son derece kararlı olduğunu vurgulayarak, nükleer enerji üretiminin ülkede yeniden başlamasına yönelik yetki yasası ve diğer düzenlemelerin yaz bitmeden onaylanacağını ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Miyop ve bürokratik bir dev"

    Artvin'de taşkın ve heyelan

    Kocaeli'de denizin bir kısmı turuncuya döndü

    Rusya-FSVTS: Hindistan'la ilave S-400 sevkiyatını görüşüyoruz

    Çanakkale'de ormanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

    AB: Kiev'den ayrılmıyoruz

    Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle "turuncu alarm"

    Belçika'da trenle okul servisi çarpıştı: 4 kişi öldü - "En ciddi hemzemin geçit kazalarından biri"

    'ABD'nin İran'la "kötü anlaşma" yapmasına izin vermeyeceğiz'

    İran: Hava sahamızı ihlal eden ABD'ye ait İHA düşürüldü

    Yapay zekâ sosyal hayatı etkiliyor

    Hacılar için Arafat günü

    Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem

    İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor?

    'İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor'

    Bayram, birlik ve kardeşlik vesilesi olsun

    Rusya'dan ABD'ye: Diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye et

    27 Mayıs darbesinin 66. yılı - Demokrasi kurban edilmesin

    Herzog: İsrail hayvanîleşme süreci yaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Herzog: İsrail hayvanîleşme süreci yaşıyor
    Genel

    27 Mayıs darbesinin 66. yılı - Demokrasi kurban edilmesin
    Genel

    Artık kimse güvende değil
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze’deki durum daha da kötüleşti
    Genel

    Bayram, birlik ve kardeşlik vesilesi olsun
    Genel

    Yapay zekâ sosyal hayatı etkiliyor
    Genel

    Rusya'dan ABD'ye: Diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye et

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.