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24 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İsrail’in Gazze soykırımında halklar ve hükümetler ayrıştı

24 Şubat 2025, Pazartesi 02:53
PROF. DR. AVİ SHLAİM, ZALİME VE ZULME KARŞI DURMADA BATILI HÜKÜMETLERİN İYİ İMTİHAN VEREMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Gazze'deki soykırımda 18 bin çocuk İsrail tarafından katledildi

 

TEK KELİMEYLE SOYKIRIM

"İnsan Hakları ve Filistin: Günümüz Dünyasında Adalet Arayışı" başlıklı panelde konuşan Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Avi Shlaim Gazze'de yaşananları tek kelimeyle "soykırım" olarak nitelendirdi. Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı eylemleri kanun dışı bulduğuna değinen Shlaim, bunlara rağmen İsrail'e karşı adımlar atılmadığını belirtti.

YÖNETİMLER İSRAİL YANLISI

Batı hükümetleri ile halkları arasında bir kopuş olduğuna dikkati çeken Shlaim, "Hükümetler (çok azı hariç) İsrail yanlısı ve tek taraflılar. ABD hükümeti burada İsrail'in savaş suçlarında suç ortaklığı yapıyor. Britanya da farklı değil. Filistin'in istekleri göz ardı ediliyor. Batı hükümetlerinin tutumlarını bir gecede değiştireceğini de ummuyorum" ifadelerini kullandı.

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İsrail bir demokrasi değil, apartheid devletidir

Oxford Üniversitesinden Emeritus Profesör Avi Shlaim, “Bugünkü duruma bakarsanız İsrail bir demokrasi değil, apartheid devletidir” dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da “Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)” başlıklı panel düzenledi. Oxford Üniversitesinden Emeritus Profesör Avi Shlaim moderatörlüğünü gazeteci Ghida Fakhry’nin yaptığı panelin “İnsan Hakları ve Filistin: Günümüz Dünyasında Adalet Arayışı” başlıklı ilk oturumunda konuştu. Gazze’de yaşananları tek kelimeyle “soykırım” olarak nitelendiren Shlaim, siyonizmin yerlileri ortadan kaldırma mantığına sahip olduğunu söyledi.

Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Filistin topraklarında yaptığı eylemleri yasadışı bulduğuna değinen Shlaim, bunlara rağmen İsrail’e karşı adımlar atılmadığını belirtti.

Suç ortaklığı yapıyorlar

Batı hükümetleri ile halkları arasında bir kopuş olduğuna dikkati çeken Shlaim, “Hükümetler İsrail yanlısı ve tek taraflılar. ABD hükümeti burada İsrail’in savaş suçlarında suç ortaklığı yapıyor. Britanya da farklı değil. Filistin’in istekleri göz ardı ediliyor. Batı hükümetlerinin tutumlarını bir gecede değiştireceğini de ummuyorum” ifadelerini kullandı. Shlaim, İsrail’in Batıdan aldığı desteğe de işaret ederek, “İsrail, Batı için büyük bir varlık, büyük bir araç. İsrail, etrafı otoriter devletlerle çevrili bir ‘Demokrasi adası’ olarak düşünülüyor. Bu sebeple batıdan destek ve sempati görüyordu. Bugünkü duruma bakarsanız İsrail bir demokrasi değil, apartheid devletidir” dedi.

AA

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