İsrail’in tehcir planına izin verilemez

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları, Gazze’deki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı.

Dışişleri bakanları, İsrail’in Gazze Şeridi sakinlerini Mısır’a nakletmek amacıyla Refah Sınır Kapısı’nın tek yönlü açılmasına ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduklarını vurguladı. Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimlerini kesinlikle reddettiklerine dikkati çeken bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın, Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde de açık tutulması, halkın hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze Şeridi sakinlerinin ayrılmaya zorlanmaması, aksine topraklarında kalmaları ve istikrarı yeniden sağlamayı ve insanî koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir vizyon ortaya konulması gerektiğinin altını çizdi. AA

