“İsrail ordusunun uzun kolu Orta Doğu’daki tüm düşmanlarımızın ellerini kesecek”

İsrail ordusu, işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde Filistinlilerin yaşadığı çok katlı binalar dahil olmak üzere son günlerde 360 noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze kentini işgal için yürütülen saldırıların daha da hızlandırılacağı belirtildi.

İsrail ordusunun 3 dalga halinde gerçekleştirdiği saldırılarda ilk aşamada Filistinli sivillerin yaşadığı çok katlı binaların hedef alındığı, ikinci aşamada Daraj ve Tuffah mahallelerinde Hamas'a ait olduğu ileri sürülen hedeflere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Son aşamada ise Daraj, Tuffah ve Şeyh Rıdvan mahallelerine saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanından Orta Doğu'da saldırıları sürdürme tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, son 48 saat içinde Suriye, Katar ve Yemen’e düzenledikleri saldırıların ardından Orta Doğu’da saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail deniz kuvvetleri subaylarının mezuniyet töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Zamir, son günlerde birçok bölgede eşzamanlı saldırılar düzenlediklerini belirterek, “İsrail ordusunun uzun kolu her alana ulaşacak ve Orta Doğu’daki tüm düşmanlarımızın ellerini kesecek.” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geçen hafta Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" ifadeleriyle kenti işgal için yürüttükleri saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.

BM: İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de dünden beri 10 binden fazla zorla yerinden edilme görüldü

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze kentinde binaları vurmaya devam ettiğini belirterek, dünden bu yana kuzeyden güneye 10 binden fazla zorla yerinden edilme vakasının kaydedildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşleri Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin İsrail güçlerinin Gazze kentinde daha fazla binayı vurduğunu aktardığını belirten Dujarric, “İsrail ordusunun söz konusu binaların vurulacağını bildirmesi ve insanlara güneye gitmeleri talimatı vermesi üzerine aileler, çoğu nereye gideceklerinden emin olamadan açık alanlarda toplanıyor.” dedi.

Dujarric, dünden beri tüm kentin zorla yerinden edilme emri altında olduğunu aktararak, “Yer değiştirme emri çıkarmak, tarafları çatışmada düşmanlıklarına devam ederken sivilleri koruma sorumluluklarından kurtarmaz.” ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insan hareketlerini takip eden BM personeli ve ortaklarının dün ve bugün, çoğunluğu Han Yunus yönünde olmak üzere, kuzeyden güneye 10 binden fazla yerinden edilme vakası kaydettiğini belirten sözcü, insanların eşek arabaları da dahil her türlü yolu kullandığına dikkati çekti.

Dujarric, öte yandan birçok ailenin ise sağlık, güvenlik ve yüksek maliyet nedeniyle kaçamadığına da vurgu yaparak, “Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması gerektiğini ve asla hedef haline getirilmemesi gerektiğini yineliyoruz.” diye konuştu.

Gazze’ye insani yardım malzemelerinin girişi hakkında da konuşan Dujarric, sahadaki BM insani yardım ekiplerinin, devam eden İsrail engelleri nedeniyle mevcut insani yardım seviyesinin tamamen yetersiz olduğunu belirttiğini vurguladı.

Dujarric, “İnsani yardım erişiminin, Gazze Şeridi'nin hem kuzeyine hem de güneyine doğrudan ulaşımı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve sürdürülmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.​​​​​​​