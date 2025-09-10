"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden Hamas liderlerine: "Bu sefer olmasa da gelecek seferde"

10 Eylül 2025, Çarşamba 16:01
İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, bu sefer olmasa da gelecek seferde "hedeflerine ulaşacaklarını" savunarak Hamas liderlerine yeni saldırı tehdidinde bulundu.

Büyükelçi Leiter, Fox News'te katıldığı yayında, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katar'a yönelik saldırı nedeniyle bazı ülkelerden gelen kınama ve eleştirilerin sorulması üzerine Leiter, Tel Aviv'in "bu eleştirileri aşacağını" savundu.

Fox News sunucusunun "Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıda hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını" sorması üzerine Leiter, "bu sefer olmadıysa gelecek seferde Hamas liderlerini öldüreceklerini" söyleyerek yeni saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin öldüğünü açıklamıştı.

