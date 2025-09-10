İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden Hamas liderlerine: "Bu sefer olmasa da gelecek seferde"

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, bu sefer olmasa da gelecek seferde "hedeflerine ulaşacaklarını" savunarak Hamas liderlerine yeni saldırı tehdidinde bulundu.

Büyükelçi Leiter, Fox News'te katıldığı yayında, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Katar'a yönelik saldırı nedeniyle bazı ülkelerden gelen kınama ve eleştirilerin sorulması üzerine Leiter, Tel Aviv'in "bu eleştirileri aşacağını" savundu. Fox News sunucusunun "Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıda hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını" sorması üzerine Leiter, "bu sefer olmadıysa gelecek seferde Hamas liderlerini öldüreceklerini" söyleyerek yeni saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin öldüğünü açıklamıştı. AA

Okunma Sayısı: 277

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.