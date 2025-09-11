Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah sizin gizlediğinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Nahl Suresi: 16 HADİS: İlim öğrenmek her Müslüman üzerinde farzdır. Camiü’s-Sağir, No: 2570

