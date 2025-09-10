"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Filo Gazze’ye müthiş umut oldu

10 Eylül 2025, Çarşamba 12:40
Küresel Sumud Filosu, Gazze’de ablukanın kaldırılması için başlattığı sivil girişimle bölge halkına umut oldu.

İsrail Küresel Sumud Filosu'na yine saldırdı
Küresel Sumud Filosu'na katılacak İtalyan Milletvekili Scotto: "Ben korkmuyorum"
Bunun hesabını veremezsiniz - Limanlarımız İsrail’e giden gemilere açık, yardım filosuna niye kapalı?Türkiye limanları filoya neden kapalı?

 

 

 

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak ve Filistin’le dayanışma için 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İtalya’dan katılacak Türk aktivistler, Sicilya Adası’ndan sefere çıkmak üzere son hazırlıklarını yapıyor. Küresel Sumud Filosu’na İtalya’dan katılacak teknelerde yer alacak Türk delegasyonunun üyesi olan ve daha önce Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisinde de bulunan Avukat Gülden Sönmez, Gazze’de kendisini tanıyanlardan mesajlar aldığını anlatarak Filo’nun bir umut olduğunu söyledi.

“Blokajı sonlandırmaya çalışıyoruz”

Sönmez, “Müthiş bir umut olmuş durumda. Teşekkür  ve dua mesajları gönderiyorlar. Ve bu mesajlar sadece filoya da değil aslına bakarsanız. Onları orada yalnız bırakmayan, destekleyen, iki senedir onlar için ses olan herkese yönelik bir mesaj ama filonun etkisini görebiliyorsunuz. Umutlandılar. Biliyorsunuz uluslararası mekanizmalar, hükümetler, parlamentolar birçok şey yapmaya çalıştılar ama biz istediğimiz sonucu elde edemedik. Şimdi artık sivil insanlar eliyle, sivil girişimler eliyle ve fiilen bu blokajı sonlandırmaya çalışıyoruz. Ve legal olarak gayet uluslararası hukuka uygun bir şey gerçekleştirmiş oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ablukaya karşı destek artacak

Almanya’dan Filo’ya katılan Hakan Yazanel de bu filoya katılmalarının kendileri için önemli olduğunu çünkü Gazze davasını her zaman içlerinde taşıdıklarını vurguladı. Yazanel, Gazze’ye İsraillerin yapmış olduğu bu ablukayı kaldırmaları halinde pek çok ülkenin ve insanın peşlerinden geleceğini dile getirerek “Aynı zamanda bu harekete, birçok ülke ve politikacıları da artık destek vermeye ve bunu görmeye başladılar. Yani bunu görmezden gelemiyorlar. Önemli olan kısmı da zaten bu. Yani biz burada insanların bizi takip etmesini, bu olayı takip etmesini ve her zaman için bilincinde kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

