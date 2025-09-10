Filo Gazze’ye müthiş umut oldu

Küresel Sumud Filosu, Gazze’de ablukanın kaldırılması için başlattığı sivil girişimle bölge halkına umut oldu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak ve Filistin’le dayanışma için 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İtalya’dan katılacak Türk aktivistler, Sicilya Adası’ndan sefere çıkmak üzere son hazırlıklarını yapıyor. Küresel Sumud Filosu’na İtalya’dan katılacak teknelerde yer alacak Türk delegasyonunun üyesi olan ve daha önce Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisinde de bulunan Avukat Gülden Sönmez, Gazze’de kendisini tanıyanlardan mesajlar aldığını anlatarak Filo’nun bir umut olduğunu söyledi.

“Blokajı sonlandırmaya çalışıyoruz”

Sönmez, “Müthiş bir umut olmuş durumda. Teşekkür ve dua mesajları gönderiyorlar. Ve bu mesajlar sadece filoya da değil aslına bakarsanız. Onları orada yalnız bırakmayan, destekleyen, iki senedir onlar için ses olan herkese yönelik bir mesaj ama filonun etkisini görebiliyorsunuz. Umutlandılar. Biliyorsunuz uluslararası mekanizmalar, hükümetler, parlamentolar birçok şey yapmaya çalıştılar ama biz istediğimiz sonucu elde edemedik. Şimdi artık sivil insanlar eliyle, sivil girişimler eliyle ve fiilen bu blokajı sonlandırmaya çalışıyoruz. Ve legal olarak gayet uluslararası hukuka uygun bir şey gerçekleştirmiş oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ablukaya karşı destek artacak

Almanya’dan Filo’ya katılan Hakan Yazanel de bu filoya katılmalarının kendileri için önemli olduğunu çünkü Gazze davasını her zaman içlerinde taşıdıklarını vurguladı. Yazanel, Gazze’ye İsraillerin yapmış olduğu bu ablukayı kaldırmaları halinde pek çok ülkenin ve insanın peşlerinden geleceğini dile getirerek “Aynı zamanda bu harekete, birçok ülke ve politikacıları da artık destek vermeye ve bunu görmeye başladılar. Yani bunu görmezden gelemiyorlar. Önemli olan kısmı da zaten bu. Yani biz burada insanların bizi takip etmesini, bu olayı takip etmesini ve her zaman için bilincinde kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.