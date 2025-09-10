"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Polonya hava sahasını defalarca ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürdü

10 Eylül 2025, Çarşamba 10:15
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığı bildirildi.

Savunma prosedürlerinin derhal devreye sokulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Polonya ve müttefik unsurlar onlarca cismi radar aracılığıyla izledi, tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hale getirilmesi yönünde karar alındı. Hava sahamıza giren bazı insansız hava araçları düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Komutanlık, operasyonun sona erdiğini, hava sahasını ihlal eden cisimlerin düşmüş olabileceği yerlerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da operasyonu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan teyit ederken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye mevcut durum ve alınan önlemler hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Ülkenin ulusal basınında yer alan haberlere göre, Polonya'nın doğusundaki Lublin'e bağlı Czosnowka köyünde polis ekiplerince hasarlı bir insansız hava aracı bulundu.

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosunda şu sıralarda ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve bakanlarının görüşme halinde olduğu aktarıldı.

Öte yandan, güvenlik gerekçesiyle Varşova Chopin, Varşova Modlin, Lublin ve Rzeszow-Jasionka havalimanlarının da geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Polonya hava sahasını defalarca ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürdü

    "ABD, Karayipler'de benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik sergiliyor"

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na yine saldırdı

    Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak

    Trump: İsrail'in Katar'a saldırı kararı tamamen Netanyahu'ya ait

    BM: Rekor düzeydeki askeri harcamalar hepimiz için büyük bir tehdit!

    Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail, Katar'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenledi - 'Trump onay verdi'

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu

    İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Nepal'de polis, hükümet karşıtı göstericilere ateş açtı: 19 kişi öldü, 400 kişi yaralandı - Protestolar devam ediyor!

    İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırımları yürürlüğe sokan İspanya'dan AB'ye çağrı

    4 büyükşehirdeki simit zamları 2026 yılı ocak ayına ertelendi

    Ahir zamanda Deccal, Süfyan ve Mehdi

    Kullanıcılarının verilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Meta'ya eski WhatsApp çalışanı tarafından dava açıldı

    2 polisin şehit olduğu İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı

    Hac ön kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı

    İsrail, Küresel Sumud Filosu'na da saldırdı

    İsrail yine Suriye'ye saldırdı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump: İsrail'in Katar'a saldırı kararı tamamen Netanyahu'ya ait
    Genel

    Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na yine saldırdı
    Genel

    "ABD, Karayipler'de benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik sergiliyor"
    Genel

    Polonya hava sahasını defalarca ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürdü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.