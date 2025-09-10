OVP’de acı itiraf: Depreme ayrılan paralar harcanmadı

2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldığı ‘lansman’ ile kamuoyuna duyuruldu.

Konu ile ilgili yazan Anka Ekonomi Koordinatörü Zülfikar Doğan, “Orta Vadeli Programda 3 yılda TL pul, dolar 54 TL olacak; pembe vaatler, birbiriyle çelişen tutmayacak hedefler yer alıyor” dedi. Depreme ayrılan kaynakların harcanmadığını söyleyen Doğan, “OVP’nin “Kamu Maliyesi” başlığı altındaki değerlendirmesinde deprem bölgesinde kullanılmak üzere ayrılan trilyonluk kaynakların “tasarruf tedbirleri” gerekçesiyle büyük kısmının kullanılmadığı dile getiriliyor. OVP’deki bu vahim itiraf depreme harcanması gereken paraların bir köşede tutulduğunu, bir yılda tüm konutların teslim edileceği vaadine karşılık binlerce depremzedenin neredeyse yaklaşık yıldır konteynerlerde mağduriyetine göz yumulduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

