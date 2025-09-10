İngiltere şaşırtmadı: Soykırım var diyemeyiz

İngiltere Parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komitesinin sorularını cevaplayan eski Dışişleri Bakanı David Lammy, hükümet olarak İsrail’in soykırım niyetiyle hareket ettiğine dair bir sonuca varmadıklarını ifade etti.

Lammy, “UAD bugüne kadar, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini ihlâl ettiğine hükmetmemiş, İsrail’in soykırım işlediği ihtimalini değerlendirip hükme bağlamamıştır. Bu sebeple UAD’nin verdiği geçici tedbir kararlarının ciddi bir soykırım riski farkındalığı meydana getirdiği şeklinde değerlendirilmesini uygun bulmuyoruz” açıklamasını yaptı. AA

Okunma Sayısı: 277

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.