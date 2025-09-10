"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Trump: İsrail'in Katar'a saldırı kararı tamamen Netanyahu'ya ait

10 Eylül 2025, Çarşamba 00:18
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a yönelik saldırı kararının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait olduğunu kaydederek, saldırıyı durdurmak için "yeterince zamanlarının olmadığını" savundu.

Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail, Katar'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenledi - 'Trump onay verdi'
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD'nin yakın müttefiki olan Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." değerlendirmesini yaptı.

"Bu karar Başbakan Netanyahu tarafından alınmış bir karardı, benim tarafımdan alınmış bir karar değildi." yorumunu yapan Trump, kendilerinin saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusu aracılığıyla bilgilendirildiklerini ifade etti.

"Çok geç kalınmıştı"

ABD Başkanı, saldırıya ilişkin bilgi alır almaz Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Katarlıları "yaklaşan saldırı" hakkında bilgilendirmesini istediğini belirterek, "O da bunu yaptı ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalınmıştı." ifadesini kullandı.

Katar'ı ABD'nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak gördüğünü kaydeden Trump, saldırıdan sonra Netanyahu ile görüştüğünü dile getirdi.

İsrail'in saldırısını "talihsiz bir olay" diye tanımlayan Trump, "Katar Emiri ve Başbakanı ile de görüştüm ve ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Onlara, böyle bir şeyin kendi topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması'nı sonuçlandırması talimatını verdiğini de açıklamasına ekledi.

 

AA

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak

    Trump: İsrail'in Katar'a saldırı kararı tamamen Netanyahu'ya ait

    BM: Rekor düzeydeki askeri harcamalar hepimiz için büyük bir tehdit!

    Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail, Katar'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenledi - 'Trump onay verdi'

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu

    İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Nepal'de polis, hükümet karşıtı göstericilere ateş açtı: 19 kişi öldü, 400 kişi yaralandı - Protestolar devam ediyor!

    İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırımları yürürlüğe sokan İspanya'dan AB'ye çağrı

    4 büyükşehirdeki simit zamları 2026 yılı ocak ayına ertelendi

    Ahir zamanda Deccal, Süfyan ve Mehdi

    Kullanıcılarının verilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Meta'ya eski WhatsApp çalışanı tarafından dava açıldı

    2 polisin şehit olduğu İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı

    Hac ön kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı

    İsrail, Küresel Sumud Filosu'na da saldırdı

    İsrail yine Suriye'ye saldırdı

    Fransa'da güvenoyu alamayan azınlık hükümeti düştü

    Avrupa Parlamentosundan tepki açıklaması: Siyaset mahkemelerle etkisiz kılınamaz

    DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Trump: İsrail'in Katar'a saldırı kararı tamamen Netanyahu'ya ait
    Genel

    Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.