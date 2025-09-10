Demokrasiye müdahale millete zarar verir

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, siyasetin mahkeme salonlarına taşınmasının ve verilen kararların toplumda tartışmalı hale getirilmesinin, Türk demokrasisinin geleceği açısından büyük bir sıkıntı doğurduğunu ifade etti.

DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz

Dayattıkları kadar demokrasiye rıza göstermeyeceğiz

Altıntaş, “Türkiye’de siyasetin mahkeme salonlarına düşmesi, bu mahkemelerden çıkacak kararların bazılarına göre haklı, bazılarına göre haksız görülerek tartışmaya açılması, Türk demokrasisi için ciddi bir sorundur. İktidar mensupları bu tartışmaları bir an önce sonlandırmalı ve milletimizi sükûnete davet etmelidir” dedi.

Altıntaş, CHP’ye karşı yürütülen operasyonların, toplumda zaten derinleşmiş olan kutuplaşmayı daha da artırdığını belirterek, Türkiye’nin önünde çözülmesi gereken çok önemli meseleler varken, ana muhalefet partisi ile iktidar arasındaki gerilimin devlet kurumlarını da hukuk dışı bir biçimde yıprattığını ifade etti.

Ankara - Mehmet Kara