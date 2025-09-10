‘Enflasyon tahmininde yanılmışız’ diye kandırıyorlar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, açıklanan Orta Vadeli Programın toplumda bir heyecan uyandırmadığına dikkati çekerek, “İktidar, ‘yanlış tahmin etmişiz’ deyip enflasyon tahminini yukarı doğru çıkartıyor. Bu açık bir şekilde vatandaşı kandırmaktan başka bir şey değildir. Emeklinin, işçinin ve memurun maaş ücretlerini düşük tutarak bir program uygulandığını net bir şekilde görüyoruz. Bu zaten bugüne kadar böyle yapılmıştı, bundan sonra da böyle yapılmaya devam ediliyor” dedi.

