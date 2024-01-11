Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, Uluslararası Adalet Divanının (ICJ) müdahalesi olmadan uluslararası toplumun Gazze'deki Filistin halkının tamamen yok oluşunu göreceğini bildirdi.

Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması Lahey'de yapıldı.

Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika tarafı, İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve delilleriyle Divan'a sundu.

Duruşmada Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, İsrail'in "Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı" suçlamasını yöneltti.

Güney Afrikalı Bakan Lamola, duruşmanın ilk gününün sona ermesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Ronald Lamola, Güney Afrika'nın Filistin'de kalıcı barış istediğini ve ülkesinin birçok kez ateşkes çağrısında bulunduğunu belirterek, Güney Afrika'nın dış politikasında insan haklarına bağlı olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, Gazze'deki insani krize dikkati çeken Lamola, dünyanın Gazze'deki soykırımı durduramadığını ve uluslararası toplumun pasif kaldığını anlattı.

Lamola, uluslararası topluma seslenerek, daha sonra "pişmanlık" duyulmaması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Lamola, "Bu mahkemenin müdahalesi olmadan uluslararası toplum Gazze'deki Filistin halkının tamamen yok oluşunu görecek." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'nın Lahey'de bulunma amacının, Gazze'deki kurbanlar için adalet aramak olduğunu söyleyen Lamola, Gazze'deki soykırımı önleme görevi olduklarını kaydetti.

"İsrailli Bakan'ın açıklamaları temelsiz ve hiçbir değeri bulunmuyor"

Bakan Lamola'ya, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat'ın, Güney Afrika'yı Hamas'ın yasal kolu olarak çalışmakla suçlayan açıklamaları hakkındaki değerlendirmesi soruldu.

Lamola, söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, "temelsiz" ve "hiçbir değeri bulunmadığını" bildirdi.

Güney Afrika'nın, Filistinliler adına hareket ettiğini ve Hamas adına herhangi bir dava sunmadığını vurgulayan Lamola, "Hamas'tan herhangi bir yetki almış değiliz. Yetkimiz Güney Afrika hükümetinden ve ayrıca bu dava Yahudi halkına karşı değil." diye konuştu.

Duruşmanın ilk günü, Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela'nın ülkesinin Divan'dan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbiri okumasının ardından sona erdi.

Yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.