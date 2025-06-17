İran - İsrail savaşında son gelişmeler?

İran, İsrail’in saldırılarına karşılık füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşı saldırı başlattı.

İran'ın yeni misilleme saldırılarında İsrail'de 8 kişi öldü - ''İsrail dursa da biz durmayacağız''

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu ve ordunun diğer birimleri tarafından İsrail’e kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu.

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yeni saldırılar düzenledi

İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemlerinin de karşılık verdiği görüldü.

İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle Tahran’ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri de hedeflere karşılık verdi.

İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu

İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yaptığı açıklamada, başkent Tahran’daki binalarının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırının devlet televizyonunda yayınlanan bir program sırasında gerçekleştiği görülüyor.

Kadın spikerin, İsrail’in saldırılarına tepki gösterdiği canlı yayın sürerken düzenlenen saldırı, stüdyoda ciddi tahribata yol açtı.

Görüntülerde, patlama anı ve yayın akışının kesilmesi de yer alıyor.

İran devlet televizyonu, İsrail saldırısı sonrası binada çıkan yangının görüntülerini yayımladı

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), İsrail saldırısında hedef alınan başkent Tahran'daki binasında çıkan yangının görüntülerini yayımladı.

Canlı verilen görüntülerde, saldırı sonrası başlayan yangının binanın geniş bir bölümünü sardığı görüldü.

İran devlet televizyonu, bu görüntüleri "Düşmanın, IRIB'in bazı bölümlerine yönelik saldırısı" yazısıyla yayımladı.

İsrail Savunma Bakanı, İran devlet televizyonunu hedef aldıklarını doğruladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) saldırarak "rejimin kışkırtma ve propaganda" aracını hedef aldıklarını söyledi.

Savunma Bakanı Katz, X hesabından İran devlet televizyonuna düzenledikleri saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Katz, "İran rejiminin propaganda ve kışkırtma yayın otoritesi, yerel halkın geniş çaplı tahliyesinin ardından İsrail ordusu tarafından vuruldu." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, İran devlet televizyonuna düzenledikleri saldırıya ilişkin "Tahran’ın kalbinde bile" İsrail’e karşı yayınlara izin vermeyeceklerini iddia etti.

İsrail ordusu, İran'ın füze saldırısına başladığını duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Alarm verildiğinde, halkın sığınaklara girmesi istendi.

İsrail'in birçok noktasında alarmların çalmaya başladığı belirtildi.

İsrail, Tahran'ın doğu ve batısında yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine saldırılar düzenledi

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ın doğusunda yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden Tahranpars semti ile başkentin batısındaki Çitger ve Şehid Bakıri bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre İsrail, Tahran’ın doğusunda yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden Tahranpars bölgesi ile başkentin batısındaki Çitger ve Şehid Bakıri semtlerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Yayımlanan videolarda hedef alınan bölgelerden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail, Tahran’ın yoğun nüfuslu sivil yerleşim bölgelerinden 3. Bölge’ye saldırılar düzenleyeceğini bildirerek bölge için "tahliye" duyurusu yaptı.

İsrail İran'ın altyapısına da saldırılar düzenlemeye başladı

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında sivil altyapıyı da hedef almaya başladığı belirtildi.

Cumartesi gecesi Tahran'da bir petrol deposu ile tankeri hedef alan İsrail, pazar günü başkentteki Tecriş ve Kudüs meydanlarında ana su şebekesi altyapısını vurdu.

Devlet medyasına yansıyan görüntülerde, her iki meydanın da sular altında kaldığı ve ekiplerin onarım için çalışma yürüttüğü görüldü.

Özellikle Kudüs Meydanı çevresinde uzun süre su sızıntısı devam ederken bölgeye su verilemedi.

İran resmi haber ajansı IRNA, bugün de İsrail’in Tahran -Kum otoyolunu hedef alması sonucu trafikte aksama olduğunu, halkın alternatif yollara yönlendirildiğini kaydetti.

Devlet televizyonu da İsrail ordusunun Kirmanşah eyaletindeki Farabi Hastanesi'ni hedef aldığını duyurdu. Görüntülerde hastanenin hasar aldığı görüldü.

İsrail ordusu, İran'da füze altyapısını vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, İran'ın batısında karadan karaya füze altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da füze altyapısının hedef alındığı belirtildi.

Ordudan yapılan bir başka açıklamada ise İç Cephe Komutanlığının muhtemel İran füze saldırısı nedeniyle ülke genelinde sığınakların yakınlarında durma talimatının kaldırıldığı aktarıldı.

Netanyahu, Hamaney'i hedef almanın "çatışmaları sona erdireceğini" savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.

Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı.

Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." cevabını verdi.

İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor." diye karşılık verdi.

İran'ın en önde gelen nükleer bilim adamlarını hedef aldıklarını da anlatan Netanyahu, "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı." yorumunu yaptı.

Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savunarak, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in, İran lideri Hamaney'e suikast düzenleme isteğini "tansiyonu daha da artıracağı" gerekçesiyle reddettiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, İran'da havalimanındaki iki F-14 uçağını İHA ile vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, Uluslararası Tahran Havalimanı'nda bulunan İran'a ait iki F-14 tipi uçağı insansız hava aracıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın nükleer programını ve füze kapasitesini sonlandırma iddiasıyla saldırıları genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

İran'da hava savunma sistemleri, balistik füze ve İHA taşıyan kamyonları tespit ettikten sonra bunları hedef aldıklarını dile getiren İsrailli Sözcü, havalimanındaki iki F-14 uçağını İHA ile vurduklarını belirterek saldırının görüntülerini paylaştı.

Defrin, ayrıca İsrail'in hava saldırısı düzenlediği devlet televizyonu binasının "orduya hizmet verdiğini" ileri sürdü.

ABD üretimi F-14 savaş uçağı 1970'li yıllarda kullanıma girmiş, Amerikan ordusu tarafından 2006'da kullanımdan çıkarılmıştı.

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak kuzey bölgelerde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

Füzelerin ilerlediği istikamette özellikle Hayfa kenti çevresindeki geniş bölgede saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusundan halka "sığınakların yakınından ayrılmama" talimatı

İsrail ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, uyarı geldiğinde yakındaki sığınaklara girilmesi ve aksi söylenene kadar çıkılmaması yönünde talimat yayımladı.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, öğleden sonra İran'dan düzenlenen saldırıda herhangi bir isabet veya yaralanmaya ilişkin ihbar almadıklarını açıkladı.

İsrail medyası ayrıca, İran'ın kuzey bölgelerine ordu tarafından düzenlenen saldırılarda az sayıda füze ateşlendiğini bildirdi.

İran, İsrail televizyonlarına "tahliye" uyarısı yaptı

İran, İsraillilere ülkeyi terk etme, Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da "tahliye" uyarısında bulundu.

İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetlerin İsraillilere yönelik "tahliye" uyarısını içeren açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "İşgal altındaki toprakları terk edin ki yaşayabilesiniz." ifadesi kullanılırken, İsrail’in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da "tahliye" çağrısı yapıldı.

İsrail de aynı şekilde İran devlet televizyonuna saldırmadan önce tahliye uyarısı yapmıştı. İran devlet televizyonunda yayımlanan bu uyarı da "misilleme" olarak yorumlandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Her türlü saldırıya aynı düzeyde karşılık vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın tırmandırılmasını istemediklerini ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini söyledi.

Pezeşkiyan, X hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Savaşı kendilerinin başlatmadıklarını ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini Erdoğan’a bildirdiğini söyleyen Pezeşkiyan, “Savaşı tırmandırmak istemiyoruz ancak İran’a her türlü saldırganlığa pişman edici karşılık vereceğiz." dedi.

İsrail’in Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran saldırısında aldığı hasar nedeniyle faaliyetlerini durdurdu

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi sahibi Bazan şirketinden yapılan açıklamada, İran'ın iki gün önceki saldırısı nedeniyle tesislerde ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, hasar nedeniyle rafineri ve bağlı şirketlerin tüm tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

İran, BMGK'den İsrail'in saldırılarının kınanmasını talep etti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, İsrail'in geçen hafta İran'a başlattığı saldırıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İravani, "Bugün, Genel Sekreter'e (Antonio Guterres) ve Konsey'e (BMGK) acil talebimizi yineleyen bir mektup daha gönderdik. Güvenlik Konseyi'ni bu saldırganlık eylemini kınamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

"İsrail'in cerrahi saldırı iddiaları yanlış ve yanıltıcıdır." diyen İravani, Tel Aviv yönetiminin İran'daki sivil altyapıyı hedef alan "yasa dışı ve ayrım gözetmeyen" saldırılar başlattığını, sivilleri öldürdüğünü, evleri, hastaneleri ve diğer sivil altyapılar tahrip ettiğini söyledi.

İravani, İsrail uçaklarının çok sayıda İran şehrinde yoğun nüfuslu sivil bölgeleri "kasıtlı olarak" hedef aldığını, şimdiye kadar bu saldırılarda, 1480 kişinin öldüğünü veya yaralandığı, hayatını kaybedenlerin en az 224'ünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

İran'ın, bu "barbarca saldırı ve saldırganlığa" karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını vurgulayan İravani, Tahran'ın İsrail'e karşı misillemelerinin "savunmacı, hedef odaklı ve orantılı" olduğunu savundu.

ABD'nin silah, istihbarat ve siyasi desteği olmayan İsrail'in bu saldırıları gerçekleştiremeyeceğinin altını çizen İravani, "ABD, bu yasa dışı eylemin sorumluluğunu paylaşacaktır." dedi.

İsrail'de telefonlara gönderilen "terör saldırısı" uyarılarının sahte mesajlar olduğu duyuruldu

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, vatandaşların telefonlarına terör saldırıları olabileceği uyarısıyla sığınaklardan çıkmaları uyarısında bulunan mesajların sahte olduğunu açıkladı.

İsrail İç Cephe Komutanlığının gönderdiği uyarı mesajlarını taklit ettiği belirtilen sahte acil uyarı mesajında, “Sığınaklarda terör saldırısı olasılığı var. İkinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaktan kaçının.” ifadelerine yer aldı.

Öte yandan, İsraillilerin telefonlarına gönderilen gece saat 12’den itibaren benzinliklerde 24 saat boyunca yakıt satışı olmayacağı yönündeki mesajların da panik oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı karşı saldırılarda da 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.