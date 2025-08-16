"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İstanbul'da fırtına: Bir tekne alabora oldu

16 Ağustos 2025, Cumartesi 09:58
İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bir tekne alabora olurken, birçok ilçede ağaçlar devrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezince (AKOM) yapılan uyarının ardından kentte etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Zeytinburnu açıklarında şiddetli rüzgar nedeniyle bir acenteye ait tekne alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Teknedeki 4 kişi, o esnada çevrede bulunan diğer teknelerdeki kişiler tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, teknenin alabora olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merter Kestane Sokak'taki bir ağaç, fırtına dolayısıyla park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, itfaiye ekipleri ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Marmaray hattında ağaç devrildi

Tuzla'da Marmaray hattında bir ağacın devrilmesi sonucu seferlerde aksama oldu. Yolcular bir süre tren yolunda yürüdü.

Pendik Aydınlı Yolu Caddesi'nde devrilen ağaç nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da da şiddetli rüzgar dolayısıyla bir ağaç devrildi.

AA

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriyeli Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'yi kınadı: Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor!

    Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü

    İstanbul'da fırtına: Bir tekne alabora oldu

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya

    Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı

    'ABD ile gereksiz bir türbülans yaşıyoruz'

    Emirdağ’a sürgün - Üstadın Hayatı (7)

    Galatasaray 2'de 2 yaptı

    Danimarka'da tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

    Almanlar: Filistin resmen tanınsın

    İsrail’e meydan okudular

    Nobel ödüllü isimlerden “Gazze” mektubu

    Aydın, Çerçioğlu'na tepkili

    İİT’den sert tepki

    Bu teklif alın terini yok saymaktır - 1 günlük iş bırakma kararı

    AB’den işgal kararına tepki

    Trump: Gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilsin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya
    Genel

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''
    Genel

    Risale-i Nurlar, gençlerin keşfetmesi gereken bir hazine
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek
    Genel

    Gözler Alaska'daki kritik zirvede
    Genel

    'ABD ile gereksiz bir türbülans yaşıyoruz'
    Genel

    Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı
    Genel

    İstanbul'da fırtına: Bir tekne alabora oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.