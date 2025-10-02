Dünyanın Vicdanı Küresel Sumud Filosu, küresel terörist İsrail'in saldırısı altında!

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

İsrail donanması Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri tek tek ele geçirmeye başladı

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı bir terör eylemidir

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da, İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

Filonun ABD merkezli YouTube hesabı üzerinden yapılan canlı yayında, bazı teknelerdeki aktivistlerin can yelekleriyle güvertede oturdukları ve olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda bekledikleri görülüyor.

Filo, İsrail donanmasının Sirius gemisine saldırdığını doğruladı

Filonun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İsrail donanma unsurlarının filoya bağlı Sirius gemisi ve diğer bazı tekneleri yasa dışı şekilde durdurarak baskın yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, "Canlı yayınlar ve iletişim hatları kesildi. Katılımcıların ve mürettebatın durumuna dair henüz teyit edilmiş bilgi bulunmuyor." ifadesine yer verildi.

AA muhabirinin ulaştığı aktivistler ise İsrail askerlerinin Alma, Sirius ve Adara gemisine müdahale ettiği ve bu gemilerle bağlantının kesildiği bilgisini paylaştı.

Filoya bağlı Adara, Alma ve Sirius gemisindeki aktivistlerin ailelerine gönderilen mesajda, "Bu 3 tekneye müdahale edildi. Lütfen sakin olun." ifadesine yer verildi.

Mesajda ayrıca, "Şimdi tüm gözleri filoya çevirme, elçiliklerinize baskı yapma ve hükümetinizi İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmaya çağırma zamanıdır." denildi.

Filoya bağlı Captain Nikos gemisinde bulunan El Pais muhabiri Carlos de Barron, Youtube'da paylaştığı bir videoda, İsrail askerlerinin gemiye müdahale ettiğini belirtti.

İsrail'e ait dronların tepelerinde dolaştığını aktaran Barron, filonun önceden anlaştığı şekilde direnç göstermeden İsrail limanına götürülmeye hazır olduğunu duyurdu.

Press For Palestine'dan Türk aktivist Semanur Sönmez Yaman da yaptığı açıklamada, filonun Gazze'ye 60 deniz mili mesafede olduğunu kaydetti.

Türk aktivist Gazze'ye doğru ilerlemeyi sürdürdüklerini aktardı

Filoya katılan Türk aktivist Hüsamettin Eyüboğlu ise verdiği demeçte, yaklaşık 3 saattir üzerlerine ışık tutularak kontrol edildiklerini, kaç kişi olduklarının öğrenilmeye çalışıldığını söyledi.

Eyüboğlu, filonun, bir teknenin yasa dışı şekilde ele geçirilmesi durumunda diğerlerinin yoluna devam edebileceği şekilde koordineli olduğunu belirterek, bazı teknelerle irtibatın kesildiğini ancak Gazze’ye doğru ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.

İnternetin ara ara kesildiğini, telsizlerine müdahale edildiğini kaydeden Eyüboğlu, "Eğer Gazze özgürleşirse bütün dünya özgürleşecek. Gazze artık hepimizin meselesi, Gazze artık dünyanın meselesi haline geldi." ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu muhabiri, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere çıkmaya başladığını belirtti

KAN muhabiri Itay Blumental, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin filodaki bir kaç gemiye çıktığını kaydetti.

İsrail ordusunun filoya saldırılara başladığını belirten muhabir, bazı gemilere İsrail komandolarının çıktığını aktardı.

İsrail, bazı gemileri ele geçirerek yolcuları alıkoyduğunu açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri ele geçirdiklerini, alıkoydukları yolcuların bir İsrail limanına götürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntülerini paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, kaç geminin ele geçirildiğini, kaç aktivistin alıkonulduğunu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine ilişkin bilgi vermedi.

Fransa'dan İsrail'e Küresel Sumud Filosu'ndakilerin güvenliğini sağlaması çağrısı

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, “Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosu İsrail makamları tarafından arama ve el konma işlemi ile karşı karşıya. Fransa İsrail makamlarını filodakilerin güvenliğini sağlamaya, konsolosluk koruması hakkını garanti etmeye ve en kısa sürede Fransa'ya dönmelerine izin vermeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Barrot, filodaki Fransız vatandaşlarının bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyarıldığını hatırlatarak, vatandaşlarının güvenliği için İsrail makamları ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Fransa'nın bölgedeki önceliğinin ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların büyük ölçüde ulaştırılması olduğunu vurgulayan Barrot, filodakilerin taşıdıkları insani yardımları bölgedeki yardım kuruluşlarına teslim etmesini istedi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, Küresel Sumud Filosu'nun barışçıl bir görev olduğunu söyledi

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris,, Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail güçlerince engellenmesiyle ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerinden mevkidaşlarıyla gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Harris, "Bu geceki haberler oldukça endişe verici. Küresel Sumud Filosu, korkunç bir insani felakete ışık tutmayı amaçlayan barışçıl bir görevdir." görüşünü paylaştı.

Simon Harris, uluslararası hukuka uygun davranılması ve filodakilere de uluslararası hukuka uygun muamele edilmesi gerektiğini vurguladı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı da "Filonun engellendiğinden haberdarız ve filodaki İrlandalılarla temas halindeyiz. İrlanda vatandaşları önceliğimiz olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Olaydan doğrudan etkilenenlere ve ailelerine destek verileceğine işaret edilen açıklamada, "Etkilenen vatandaşları olan diğer AB üye ülkeleriyle birlikte Tel Aviv'deki büyükelçiliğimiz ilgili makamlarla iletişim halindedir." ifadesine yer verildi.

Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırının, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı "faşist ve militarist" politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatı olduğu vurgulandı.

Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eş güdüm içinde hareket edildiği belirtildi.

Açıklamada bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı aktarılarak, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Son olarak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

"Bu, silahsız insani yardım görevlilerine yönelik yasa dışı bir saldırıdır"

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yerel saatle 20.30 civarında Alma, Sirius ve Adara gemilerinin uluslararası sularda İsrail tarafından yasa dışı şekilde durdurulduğu ve gemilere çıkıldığı belirtilen açıklamada, bunun öncesinde İsrail'in kasıtlı olarak gemi iletişimlerini bozduğu ve yardım çağrılarını engellemeye çalıştığı bildirildi.

"Küresel Sumud Filosu, Gazze kıyılarına 60 deniz mili uzaklıktadır"

Saldırının "uluslararası sularda silahsız insani yardım görevlilerine yönelik yasa dışı bir saldırı" olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümetler, dünya liderleri ve uluslararası kurumlar, teknelerde bulunan herkesin güvenliği ve serbest bırakılması için harekete geçmeye ve durumu yakından izlemeye çağrıldı.

Açıklamada, "Birkaç teknenin durdurulmasına rağmen Küresel Sumud Filosu, Gazze kıyılarına 60 deniz mili uzaklıktadır ve yoluna devam etmektedir." denildi.

Güney Afrika: Küresel Sumud Filosu'na müdahale uluslararası hukukun ağır ihlali olur

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, Küresel Sumud Filosu'yla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanarak, "Tarafları, durumu tırmandırabilecek veya insan hayatını tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınarak azami itidal göstermeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, filoda bulunan kişilerin emniyetinin ve fiziksel bütünlüğünün son derece önemli olduğu kaydedilerek, "Bu gemilere uluslararası sularda herhangi bir askeri müdahale veya zorla alıkoyma, uluslararası hukuk normlarının ve temel insan haklarının ağır ihlali olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filonun, tamamen sivillerin öncülüğünde, barışçıl ve insani bir misyonla yola çıktığına işaret edilen açıklamada, Filistin halkının Gazze'de karşı karşıya kaldığı ağır ve acil insani ihtiyaçlara dikkat çekmeyi ve yaygın ıstırabı hafifletmek için hayati yardımlar ulaştırmayı amaçladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Filistinli sivil nüfusun, gıda güvensizliğinin felakete varan boyutları ve kıtlık tehdidiyle başa çıkabilmesi için acilen korunmaya ve sürdürülebilir insani yardıma ihtiyacının olduğu belirtilerek, "Uluslararası toplumu ve ilgili tüm tarafları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve insani misyonların güvenli ve engelsiz geçişini sağlamaya çağırıyoruz." denildi.

"Barışçıl sivillerin kaçırılması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir"

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışan barışçıl bir insani yardım misyonu olduğuna işaret edilerek filoya yapılan saldırı "en şiddetli şekilde" kınandı.

İsrail'e yasa dışı el koymayı durdurma, gemilerin Gazze'ye geçişine izin verme, gözaltına alınan aktivistleri derhal serbest bırakma ve el konulan yardım malzemelerini iade etme çağrısı yapılan açıklamada, "Filistin karasularına doğru seyreden uluslararası sularda barışçıl sivillerin kaçırılması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Adalah, filodaki aktivistleri İsrail makamları nezdinde hukuki olarak temsil edeceğini ve öngörülen yasa dışı gözaltılara itiraz edeceğini duyurdu.