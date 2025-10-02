Deprem İstanbul'da paniğe sebep oldu - 'Hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır'

AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5, saat 17.27'de 4 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın NSosyal hesabından Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Valiliğin sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

"İstanbul'da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır"

Valilikten yapılan açıklamada, "Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir. Saat 16.40 itibariyle İstanbul'da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku, 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112'ye ihbarda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Marmaraereğlisi ilçesi Marmara Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

Depremle ilgili ekiplerin saha taramasına başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir olumsuz ihbar yapılmamıştır. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirimde bulunmaları rica olunur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ilçeyi ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

İlçede incelemelerde bulunan Vali Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç'ten son durum hakkında bilgi aldı.

Öte yandan deprem sırasında panik nedeniyle bayılan ve merdivenden düştüğü için ayağı kırılan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi devam eden 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Deprem İstanbul'da paniğe neden oldu

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi Tekirdağ açıkları olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Bakırköy Adliyesi'nde bulunanlar da binadan çıkarak, bahçede beklemeye başladı.

Kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Fatih'te depremi hissederek sokağa çıkan vatandaşlardan Hüsnü Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı paniği, "Hissedince dışarı kaçtık. Alttan baya etkili vurdu. Korku elbette oluyor. Deprem bölgesiyiz ve ne yapacağımızı da bilmiyoruz." sözleriyle dile getirdi.

Trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar çıktı

İstanbul'da da hissedilen depremin ardından evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara çıktı.

Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken Avrasya Tüneli'nde ulaşımın aksamadığı görüldü.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla devam ediyor.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunda Haramidere'de TEM Otoyolu'na katılım noktasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, kent genelinde ise yüzde 67'ye kadar çıktı.

Deprem İstanbul'un hava trafiğini aksatmadı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Depremin ardından yapılan kontrollerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış, havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı'nda da deprem nedeniyle hava trafiğinde aksama yaşanmadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız süreci yakından takip etmektedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız süreci yakından takip etmektedir. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yüce Allah'tan ülkemizi her türlü afetten muhafaza etmesini diliyorum."

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Bakan Uraloğlu, depremin ardından iletişim ve ulaşım altyapısında sorun olmadığını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Çevre illerden de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş: Psikososyal destek ekiplerimiz saha çalışmalarına başlamıştır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Uzmanlardan deprem sonrası trafik uyarısı

Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, deprem anında vatandaşların panikle araçlarına yönelerek yollarda yoğunluk oluşturmasının, kurtarma ve sağlık ekiplerinin ulaşımını engellediğini söyledi.

Ilıcalı, büyük depremlerde yollarda yıkılan binalar nedeniyle kapanmalar yaşanabildiğini, buna panik halinde trafiğe çıkanların eklenmesiyle hayati gecikmelerin ortaya çıktığını belirterek, "Depremde trafiğe çıkarak kendinizi kurtardığınızı zannederken binlerce kişinin kurtarılmasının önünü kesiyorsunuz." dedi.

Elazığ depreminden örnek veren Ilıcalı, "O dönemde ekipler 1,5 saatte Elazığ'a ulaştı ancak kent içinde bir kavşaktan geçmek yine 1,5 saat sürdü. Çünkü yollar kilitlendi. Bunu kamera görüntülerinden de gördük. Deprem anında trafiğin yönetimi çok kritik." ifadelerini kullandı.

Deprem anında kullanılabilecek ulaşım imkanlarına da işaret eden Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi yüksek standartlı yolların yanı sıra deniz ulaşımının devreye alınması gerektiğini vurguladı.

Ilıcalı, çok şeritli yollarda ambulanslar için uygulanan fermuar sistemine benzer bir düzenlemenin deprem anında da yapılması gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Deprem anında çok şeritli yollarda ambulanslardaki fermuar sistemine benzer şekilde bir şeridin tamamen acil durum ekiplerine ayrılması gerekir. Araç sürücülerine radyo dalgaları üzerinden anlık çağrılarla yönlendirme yapılmalı. Sinyalize kavşakların devre dışı kalma ihtimaline karşı 'dijital ikiz teknoloji' uygulamalarıyla trafik düzeni korunmalı. Ayrıca motosiklet ve küçük araçlar hızlı erişim için özel olarak yönlendirilmeli."

Vatandaşların bilinçlenmesinin de en az teknik çözümler kadar önemli olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Silivri depreminde bir anda yollar tıkandı çünkü herkes arabasına koştu. Oysa yapılması gereken, toplanma alanlarına gitmek ve yolları acil ekipler için açık bırakmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Planlı hareket" tavsiyesi

Sürüş ve yol güvenliği uzmanı Ömer Faruk Topdemir ise olası afet durumlarında sürücülerin panik yerine planlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul gibi metropollerde araç yoğunluğunun olağan koşullarda bile ciddi bir trafik oluşturduğunu hatırlatan Topdemir, deprem gibi afet anlarında vatandaşların panikle yollara çıkmasının büyük bir kaosa yol açabileceğini vurguladı.

Topdemir, "İstanbul'da 4 milyondan fazla araç var, bu sayı turist ve diğer etkenlerle 5 milyona kadar ulaşıyor. Böylesi bir şehirde herkes aynı anda araçlarıyla yola çıkarsa, acil ekiplerin hareket kabiliyeti tamamen kısıtlanır. Bu yüzden vatandaşlarımızın ilk refleksi hemen yollara çıkmak değil, güvenli bir noktada beklemek olmalı." dedi.

Sürücülerin afet anlarında sakinliğini koruması gerektiğinin altını çizen Topdemir, "Hemen 'çocuğum şuradaydı, eşim buradaydı' telaşıyla yollara çıkmak hem kazalara hem de trafik kitlenmesine neden olur. Önce iletişimi sağlamak, ardından planlı bir şekilde hareket etmek çok daha doğru olacaktır." diye konuştu.

Araçla hızlıca İstanbul'u terk etme düşüncesi yerine, önce güvenliği sağlamak ve acil ekiplerin yolları kullanmasına imkan tanımak gerektiğine dikkati çeken Topdemir, panik halinin, hem kazalara yol açacağını hem de yardım ekiplerinin ulaşımını engelleyeceğini dile getirdi.

Topdemir, şehirden uzaklaşmak isteyen sürücülerin ise şehir içi yerine Kuzey Marmara gibi çevre otoyollarını kullanmaları önerisinde bulundu.