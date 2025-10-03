"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2025 CUMA

"Marinette" gemisi Gazze'ye doğru tek başına yola devam ediyor

03 Ekim 2025, Cuma 00:37
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda, "Marinette" adlı gemi seyre devam ediyor.

Vicdan gemisi aktivistleri: Gazze'deki ablukayı kırmakta kararlıyız
Dünya Küresel Sumud Filosu için kenetlendi
Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatlar sınır dışı edilecek
Sumud Filosu'ndaki Mikeno gemisi Gazze karasularına girerek ablukayı kırdı

Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.

Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz." dedi.

Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı.

"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum."

Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

AA

