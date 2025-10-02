Dünya Küresel Sumud Filosu için kenetlendi

Almanya ve Tunus'ta Küresel Sumud Filosu'yla dayanışma amacıyla destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in, insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Türkiye'de de birçok ilde protesto edildi.

Küresel Sumud Filosu'na da saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - İrlandalı senatör: "Rızam dışında kaçırıldım"

İtalya'daki sendikalardan Sumud Filosu'na destek için genel grev kararı

Dünyanın Vicdanı Küresel Sumud Filosu, küresel terörist İsrail'in saldırısı altında!

İsrail'in bisiklet takımı, İtalya'daki yarıştan çıkarıldı

İtalya'da Gazze için genel grev: "Nehirden denize hür Filistin", "Hepimiz antisiyonistiz", ''Siyonist terörist devlet İsrail"

İsrail donanması Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri tek tek ele geçirmeye başladı

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı bir terör eylemidir

Berlin ana tren istasyonunda toplanan yaklaşık 300 kişi, Küresel Sumud Filosu ile dayanışma mesajları verdi.

İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto eden göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca Almanya'nın da Gazze'deki soykırıma destek verdiğini ifade ederek, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Ana tren istasyonu içerisinde başlayan protesto, polisin gelmesiyle tren garının dışında devam etti.

Polis, tren istasyonunda sadece yolcuların kalabileceğini bildirerek, protestocuları içeriye sokmadı. Polis, aralarında Yahudilerin de bulunduğu bazı göstericileri gözaltına aldı.

Küresel Simud Filosu'nda şu anda 28 tekne Gazze'ye doğru yoluna devam ederken (66,4 km), İsrail tarafından alıkonulan aktivistler arasında 25 Türk vatandaşı bulunmaktadır.

Tunus

Mağrib Sumud Kafilesi'nin çağrısıyla başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, İsrail’in Küresel Sumud Filosuna saldırısını protesto etti.

Tunus’tan filoya katılan aktivistlerin sesli mesajlarının paylaşıldığı gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları açıldı.

Gösteride konuşan Mağrip Sumud Konvoyu üyesi Cevahir Şenne, İsrail’in filoya yönelik saldırılarının kendilerini yıldıramayacağını, filonun yoluna devam edeceğini söyledi.

Filoda yer alan eşi Vail Nevvar ile devamlı iletişim halinde olduklarını belirten Şenne, eşinin teknedeki diğer aktivistlerle beraber morallerinin çok iyi olduğunu ve yollarına devam edeceklerini belirttiğini söyledi.

Uluslararası kamuoyunu filoya ve Gazze’ye yapılan saldırılara karşı durma çağrısı yapan Şenne, Küresel Sumud Filosu'nu yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

Libya

Trablus'taki Cezayir Meydanı'nda toplanan çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak İsrail'i protesto eden sloganlar attı.

Göstericiler, "Denizin derinliklerinden özgürlük sabahı doğacak" ve "Küresel Sumud Filosu özgür halkların abluka altındaki Gazze'ye mesajı'" yazılı dövizler taşıdı.

Libya'dan Ömer Muhtar gemisi de Filoda yer alıyor

Ömer Muhtar gemisi 22 Eylül'de, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Trablus'tan yola çıkmış, 30 Eylül'de de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosuna dahil olmuştu.

Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından bir saat önce yapılan açıklamada, İsrail botlarının geminin yakınında olduğu ancak henüz gemiye baskın yapılmadığı belirtilmişti.

Yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Eylemciler, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye güvenle ulaşması için Dışişleri Bakanlığı ve hükümetten destek istedi.

Dışişleri Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme katılan Yorgos isimli aktivist, Küresel Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yolda olan Sumud Filosuna İsrail'in saldırması ve filodaki aktivistlerin tutuklanmasına tepki olarak toplandıklarını belirtti.

Yorgos, "Hükümetimiz tamamen ilgisiz. Birkaç gün önce gemilere insansız hava araçları ile saldırı da oldu ama bizim hükümetimiz herhangi bir yorum bile yapmadı." dedi.

Kadın eylemci Nota ise Yunanistan'daki genel grev nedeniyle toplu taşıma imkanının bulunmamasına rağmen yaklaşık 1500 kişinin eyleme katıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Filomuza müdahale yapılmasına hazırlıklıydık. Haberi yaklaşık 1 saat önce alır almaz bulduğumuz tüm imkanlarla yola çıktık. Ulaşımımız da dayanışma içinde oldu. Zira bugün grev vardı. Filoya yardım etmek, Dışişleri Bakanlığına işini yapması için baskı yapmak üzere öğrencilerle, işçilerle buraya geldik."

İsrail'in uluslararası baskıdan korkmaya başladığına ilişkin inancını dile getiren Nota, "Filistin meselesi artık uluslararası bir haber konusu. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar da böyle olmaya devam edecek." diye konuştu.