ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2025 SALI

İspanya, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi de feshetti

30 Eylül 2025, Salı 18:55
İspanya İçişleri Bakanlığı, jandarmaya mermi tedarik edecek İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi feshetti.

İspanya hükümeti, Gazze'deki soykırıma karşı acil önlemler içeren ve Filistin halkına destek için 23 Eylül'deki Bakanlar Kurulunda aldığı İsrail'e yaptırım kararlarını uygulamaya başladı.

 

İspanya devlet televizyonu RTVE, İçişleri Bakanlığının jandarma için İsrail mermisi satın alma sözleşmelerinin "yerine getirilmesinin imkansız olması nedeniyle" feshedilmesi sürecine başladığını duyurdu.

 

İçişleri Bakanlığı kaynak ve belgelerine dayandırılarak verilen haberde, İspanya'da Guardian Homeland Security S.A. tarafından temsil edilen İsrailli IMI Systems LTD şirketinden 6,6 milyon avro değerinde 9x19 milimetre mermi satın alımının feshedilmesine ilişkin belgelerin imzalandığı bildirildi.

Verilen bilgilerde, bunun, İçişleri Bakanlığının İsrailli şirketlerle bağlantılı yürürlükte olan ve feshedilen son sözleşme olduğu kaydedildi.

Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalden kar elde eden İsrailli şirketler soruşturulacak

Öte yandan, Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanlığı da İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından İspanya'ya gelen mal veya hizmetlerin reklamını yapan şirketleri araştıracağını açıkladı.

Bakanlıktan İspanyol basınına verilen bilgilerde, hükümetin İsrail'e yaptırım kararları arasında olan, "hem Filistin'deki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden çıkarılan ürünlerin hem de buralarda sağlanan hizmetlerin reklamının İspanya'da yasaklanması" maddesine göre hareket edildiği belirtildi.

Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalden kar elde ettiği iddia edilen İsrailli şirketleri soruşturacak olan İspanya'daki Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanlığının, bunu yapmak için, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese'nin temmuzda yayımlanan "İşgal Ekonomisinden Soykırım Ekonomisine" başlıklı raporundaki bilgileri de kullanacağı ifade edildi.

1 milyar avroluk iki sözleşmeyi de iptal etmişti

İspanya Savunma Bakanlığının, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avro değerindeki iki sözleşmeyi iptal ettiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin 9 Eylül'de İsrail'e karşı açıkladığı 9 maddelik yaptırımdan biri olan, İsrail'e uygulanan silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren Kraliyet kararnamesini henüz onaylamasa da uyguladığını yazdı.

 

EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini öngören Kraliyet kararnamesinin gelecek hafta onaylanmasının beklendiği ancak şimdiden somut adımların atıldığı belirtildi.

Hükümet kaynakları, Savunma Bakanlığının, her ikisi de Silahlı Kuvvetler için tasarlanan Silam yüksek hareket kabiliyetine sahip roketatarlar ve Spike L.R. tanksavar füze sistemi satın alma sözleşmelerini resmen iptal ettiği bildirildi.

Verilen bilgilerde, Rheinmetall Expal Muntions ve EM&E ortak girişiminden 700 milyon avro değerindeki Silam roketatar satın alma sözleşmesinin ve İsrailli Rafael şirketinin İspanyol iştiraki PAP Tecnos Innovacion SA'ya verilen 287,5 milyon avro değerindeki 168 Spike füzesi satın alma sözleşmesinin iptal edildiği bilgileri paylaşıldı.

Savunma Bakanlığının İsrail ile askeri teknolojik bağların kesilmesi planı ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu yazılıma sahip olmasını sağlayacak alternatifler üzerinde çalışmaya devam ettiği de belirtildi.

Diğer yandan İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını yasal olarak yasaklayacak Kraliyet kararnamesinin şimdiye kadar onaylanmamasının arkasında metnin hazırlanmasının karmaşık olması ve içeriğinin Avrupa hukuk sistemine uyarlanması olduğu iddia edildi.

 

    

