Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i 2-1'le geçti

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fransız ekibi Nice'i 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk puanlarını elde etti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçındaki ilk 11'ine Nice karşısında da güvendi.

Nice karşısında kalede yine Ederson'u görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Marco Asensio görev alırken, hücum hattını Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu oluşturdu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında yine En-Nesyri tercih edildi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Fred, Alvarez, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

Bu sene aynı 11'le ilk kez

Fenerbahçe, bu sezon aynı 11'le ilk kez üst üste iki maça çıktı.

Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rotasyona ağırlık veren sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam yönetiminde 6 resmi maça da farklı 11'lerle başladı.

Ardından bir maçı Zeki Murat Göle yönetiminde geçen sarı-lacivertliler, daha sonra Domenico Tedesco ile yola devam etti.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 5 resmi maç oynayan Fenerbahçe, eksikler nedeniyle bu süreçte de 11 belirlemeyi başaramadı.

Tedesco, eksiklerin tamamlanmasının ardından ligde Antalyaspor'a karşı oynayan 11'i bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmada değerlendirmiş oldu.

Alvarez döndü

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, 33 gün sonra kadroda yer aldı.

Son olarak 31 Ağustos'ta Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen tecrübeli oyuncu, milli takımda sakatlık yaşamıştı.

Uzun süren sakatlığı döneminde 1'i Avrupa Ligi, 4'ü lig olmak üzere 5 maçta takımını yalnız bırakan Alvarez, 33 gün sonra kadroya dahil oldu.

2 eksik

Fenerbahçe, Nice karşısında 2 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile santrfor Jhon Duran, önemli müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe'den Nice yönetimine yemek

Fenerbahçe yönetimi, maç öncesinde Nice yöneticileri ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Çengelköy'de bir restoranda gerçekleştirilen dostluk yemeğine başkan vekili Murat Salar, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz, Ertuğrul Eren Ergen, Taner Sönmezer ile OGC Nice Başkanı Fabrice Bocquet, operasyon direktörü Olivier Dall'Aglio, iletişim sorumlusu Nicolas Bernard ve UEFA Delegesi Hristo Zaptyanov katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Başkan Saran, yelken şubesini ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'ni ziyaret etti.

Fenerbahçe Burnu'nda gerçekleşen ziyarette teknik ve idari ekiple bir araya gelen Saran'a yönetim kurulu üyesi Erdem Sezer de eşlik etti.

Başkan Saran ve yönetici Sezer, başantrenör Ateş Çınar, şube antrenörleri ve çalışanlarla tanıştı. Ziyarette Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden sorumlu eski yönetim kurulu üyesi Selma Altay Rodopman da hazır bulundu.

İlk yarı

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın ara pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, kaleci Diouf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

13. dakikada Nice tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Louchet kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Carlos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topu alan Talisca, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

22. dakikada kaleci Diouf'un yumrukladığı top kısa düştü. Talisca'nın göğsüyle indirdiği meşin yuvarlak Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleye giden topu savunma engelledi.

25. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0.

34. dakikada Nice penaltı kazandı. Hakem Srdjan Jovanovic, ceza sahası içinde oluşan karambolde Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Carlos, meşin yuvarlağı Ederson'un solundan filelere yolladı: 2-1.

39. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Clauss ceza sahasına ortaladı. Oosterwolde'nin sektirdiği meşin yuvarlağa Gouveia kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

68. dakikada Clauss'un pasında topla buluşan Moffi, ceza yayı üzerinden yerden vurdu kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nene son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

89. dakikada Alvarez'in savunmanın arasından gönderdiği pasta topla buluşan En-Nesyri, ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Diouf gole izin vermedi.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla, ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup olan Fenerbahçe, ilk puanlarını aldı.

Kerem siftahı Avrupa'da dubleyle yaptı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini attı.

Yeni takımıyla 3'ü lig 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 karşılaşmada forma giyen Kerem, gol üretmeyi başaramamıştı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, takımıyla siftahını Nice karşısında 3. dakikada attığı golle gerçekleştirirken, 25. dakikadaki golüyle duble yaptı.

400'üncü golü atan Kerem tarihe geçti

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerin tarihine geçti.

Karşılaşma öncesinde Avrupa'da 398 golü bulunan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, kaydettiği 2 golle sarı-lacivertli kulübün bu arenada 400. golüne imza attı.

İsmail alkışlarla kenara geldi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, performansıyla beğeni topladı.

Özellikle maçın ilk yarısında verdiği mücadeleyle göz dolduran deneyimli orta saha, ikinci yarıda ise yorgunluk belirtileri gösterdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco, 73. dakikada İsmail'in yerine İrfan Can Kahveci'yi oyuna alırken, taraftarlar uzun süre 26 yaşındaki oyuncuyu alkışladı.

Kerem devam edemedi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 79. dakikasında hava topuna yükseldikten sonra kendini yere bırakan Kerem, 2 gol attığı maçta alkışlar eşliğinde yerini 81. dakikada Oğuz Aydın'a bıraktı.

Başkan Saran'a tribünlerden destek

Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Sadettin Saran lehine tezahüratlarda bulundu.

Maçın son bölümünde Saran için tezahüratlarda bulunan taraftarlar, "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran" şeklinde tempo tuttu.

Bakan Bak maçı takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nice maçını protokol tribününde takip etti.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayan oyuncular Rodrigo Becao, Jhon Duran, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat, müsabakayı futbol direktörü Devin Özek ve eski yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile izledi.

Ayrıca, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabaka için Kadıköy'de yer aldı.

"Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı kesin. Teknik anlamda daha iyilerdi"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nice'te teknik direktör Franck Haise, son paslarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Bu seviyede daha iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan Haise, istenilenleri yerine getiremedikleri için kaybettiklerini dile getirdi.

Kendi sistemlerini oyuna yansıtamadıklarını belirten Haise, "Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı kesin. Teknik anlamda daha iyilerdi. Eksik durumdayız. Daha fazla bire bir oynamalıyız ve daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunları da zamanla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Skorun çok çabuk 2-0'a geldiğini söyleyen Haise, "Pozitif tarafları görmemiz gerekiyordu ve ekip olarak bunları bulmaya çalıştık. Maçta yeterince fırsat bulamadık." açıklamasını yaptı.

Maça dörtlü savunmayla çıkmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Haise, şunları kaydetti:

"Dörtlü defans kurduk çünkü hızlı ve atak oynayan bir rakip bekliyorduk. Bu da oldu. Maçı orta alanda yönetmeye çalışırken çok çabuk bir gol yedik. Dörtlü defansı daha önce Lens takımında da denedim ama bugün başarılı olmadı. Fenerbahçe'de çok iyi oyuncular var. Hepsinin teknik kapasiteleri ortada. Bu akşam tam bir takım olarak oynadılar. İyi bir maç çıkardılar. Bizlerin de hatalarını bulup maçı kazandılar."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetlerini Fenerbahçe karşısında almak için sahaya çıktıklarını anlatan Fransız teknik adam, "Gayret gösteriyoruz. Önümüzde zor ve büyük maçlar var. Oyuncularımın en iyisini vereceğine inanıyorum. Her şeylerini verdikleri sürece onların yanındayım. Her şey bizim elimizde. İlerleyen maçlarda galibiyetler alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.