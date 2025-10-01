"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı bir terör eylemidir

01 Ekim 2025, Çarşamba 23:06
Dışişleri Bakanlığı, insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu bildirdi.

İsrail donanması Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri tek tek ele geçirmeye başladı

Bakanlık, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırının, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı "faşist ve militarist" politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatı olduğu vurgulandı.

Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eş güdüm içinde hareket edildiği belirtildi.

Açıklamada bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı aktarılarak, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Son olarak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

 

AA

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı bir terör eylemidir

    Küresel filoya İsrail baskını

    İsrail'in soykırımı altındaki Gazze’de açlıktan ölerek şehit olanların sayısı 455’e yükseldi

    Gazeteci Çelik: Yolculuğumuz kesintisiz devam ederse, bu filo 24 saat içerisinde Gazze'ye varmış olacak

    Trabzon'da balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı etkisiz hale getirildi

    Katar'a saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesi Trump tarafından imzalandı

    Deprem riski nedeniyle boşaltılmıştı: Ankara-Çubuk'ta 4 katlı bina çöktü!

    İstanbul-Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

    İsrail'in bisiklet takımı, İtalya'daki yarıştan çıkarıldı

    Bursa'da olağanüstü kuraklık alarmı: Planlı su kesintileri uygulanacak

    Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun gemisi Gazze için İtalya'dan yeniden yola çıktı

    Sumud Filosu'na İsrail gemisi yaklaştı: Alma gemisinin motorunu ve iletişimini bozdu

    Diyarbakır-Çermik'te temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek öldü

    Trabzon'da balıkçılar tarafından bulundu: "Soruşturma süreci devam etmektedir"

    Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerek Avrupa'da 7 maç sonra galibiyet elde etti

    Gazze’de üçüncü cephe: Sosyal medya

    Gençlere kumar tuzağı

    İspanya, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi de feshetti

    Yaşları 4 ila 6 arasındaki 2 çocuk "casusluk" iddiasıyla İsrail tarafından gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sumud Filosu'na İsrail gemisi yaklaştı: Alma gemisinin motorunu ve iletişimini bozdu
    Genel

    Diyarbakır-Çermik'te temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek öldü
    Genel

    Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun gemisi Gazze için İtalya'dan yeniden yola çıktı
    Genel

    Trabzon'da balıkçılar tarafından bulundu: "Soruşturma süreci devam etmektedir"
    Genel

    Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerek Avrupa'da 7 maç sonra galibiyet elde etti
    Genel

    Küresel filoya İsrail baskını
    Genel

    Gazeteci Çelik: Yolculuğumuz kesintisiz devam ederse, bu filo 24 saat içerisinde Gazze'ye varmış olacak
    Genel

    İsrail'in bisiklet takımı, İtalya'daki yarıştan çıkarıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.