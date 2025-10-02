Vicdan gemisi aktivistleri: Gazze'deki ablukayı kırmakta kararlıyız

Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) İsrail'in ablukasını kırmak üzere İtalya'dan yeniden yola çıkan Vicdan (Conscience) gemisiyle Gazze'ye giden aktivistler, Gazze'ye ulaşmaya kararlı olduklarını belirtti.

Dünya Küresel Sumud Filosu için kenetlendi

Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatlar sınır dışı edilecek

Sumud Filosu'ndaki Mikeno gemisi Gazze karasularına girerek ablukayı kırdı

Özgürlük Koalisyonu Filosu'nda yer alan aktivistler Huwaida Arraf ve Kasım Akdağ, konuştu.

İtalya'dan çıktıkları yolda Akdeniz'de seyirlerinin sürdüğünü kaydeden Arraf, kendisinin de bulunduğu Vicdan gemisinde gazeteciler ve doktorların da olduğu yaklaşık 90 aktivistin yer aldığını söyledi.

Arraf, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yola çıktıklarını, Malta'da gemilerinin İsrail'in saldırısına uğramasına karşın tamir edilmesinin ardından tekrar yola koyulduklarını aktardı.

İsrail'in saldırısının kendilerini durduramadığını vurgulayan Arraf, "İsrail dünyaya politikalarının güvenlikle ilgili olduğunu söylüyor. Biz güvenlik tehdidi oluşturmuyoruz. İsrail'in politikaları etnik temizlik, boyun eğdirme ve Filistin halkının özgürlüğünü reddetmekle ilgili ki bunu asla kabul edemeyiz." dedi.

Arraf, Gazze'deki ablukayı kırmak için çabalarının süreceğini belirterek, "İsrail, şu anda Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm gemilere saldırdı ancak biz durmuyoruz. Filistin özgür olana kadar karada, denizde harekete geçmeye devam edeceğiz. Bu yüzden bizimle kalın. Lütfen bu halk hareketini destekleyin. Elinizden geleni yapın. Ayağa kalkın, birlikte kuşatmayı kıracağız ve Filistin'i özgürleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sivil yapılanmalar, bu tür filoları düzenlemeye devam edecek"

Aktivist Akdağ ise Özgürlük Filosu olarak 45 saat önce İtalya'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı ablukayı kırmak için 11 gemiyle beraber yola çıktıklarını söyledi.

Gemilerde aktivistlerin yanı sıra insani yardım ve tıbbi malzemelerin bulunduğuna dikkati çeken Akdağ, aktivistlerin ise çoğunluğunu gazeteciler ve sağlık çalışanlarının oluşturduğunu dile getirdi.

Akdağ, ablukayı kırmak için yola çıkan bir Özgürlük Filosu'nun, Küresel Sumud Filosu'nun devamı niteliğinde olduğunu kaydederek, "2010'da İsrail'in saldırısına uğrayan Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisi ise şu anki filoların öncüsü. Biz de onların devamıyız ve bizim de devamımız gelecek. Bizden sonra da gemiler çıkmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aktivistlerin gemiyi süslediğini ve bazılarının "Özgür Filistin" yazısı hazırladığını belirten Akdağ, "Kararlı ilerleyişimiz devam ediyor. Bizden sonra da abluka kırılana kadar sivil yapılanmalar, bu tür filoları düzenlemeye devam edecek." dedi.

Milletvekili Çalışkan: Aziz milletimizin desteğini sürdürmesini bekliyoruz

İtalya'dan yola çıkan gemide yolculuğunu sürdüren Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarını takip ettiklerini söyledi.

Yolculuğa kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Çalışkan, "Kesinlikle yolumuzdan dönmeyeceğiz. Hep birlikte devam edeceğimiz yönünde karar çıktı. Bulunduğumuz gemi, filonun en büyük gemisi. Burada Türkiye'den 4 kişi olarak bulunuyoruz, 26 ülkeden 70 gönüllü katılımcı var." diye konuştu.

Çalışkan, gemide ABD ve İsrail'den de aktivistlerin olduğunu bildirdi.

Toplantı ve tatbikatlarda durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Çalışkan, zaman zaman dalgalar nedeniyle yolculuğun zorlaştığını ifade etti.

Morallerinin iyi olduğunu dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:

"Gazze'ye en az 2, en fazla da 7 gün sürebilecek yolumuz var. Küçük gemileri de beklediğimiz için yavaş ilerliyoruz. Gelişmelerle ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Öndeki diğer gruplarla bağlantımız büyük ölçüde kesildi çünkü İsrail'in fiziki müdahalesinden önce gemilere siber saldırı gerçekleştiriliyor. İnternet bağlantısını, elektronik aksamını ve gücü yeterse dümenini tahrip ederek bağlantıyı kesiyorlar. Onun için aramızdaki iletişim de koptu. Biz de gelişmeleri diğer grubun amiral gemisi ve sosyal medya vasıtasıyla takip ediyoruz."

"Esas hedefimiz Gazze'deki ablukanın kırılması"

Çalışkan, Filistin halkıyla buluşmayı istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Esas hedefimiz Gazze'deki ablukanın kırılması, ambargonun kaldırılması ve açlıktan ölümün durdurulması. Mücadelemiz bunun için. Gazze toprağına ayak basmaktan daha önemli hedefimiz bu. Başarılı olduğumuzu ve olacağımızı düşünüyoruz. Bugüne kadarki süreçte biz konunun dünya gündeminde olmasını sağladık. Bugünden sonra da biraz daha fazla gündemde olacak."

İsrail'in filoya saldırmasının ardından vatandaşların yurt genelinde meydanlara çıktığını anımsatan Çalışkan, "Gazze'ye doğru yolumuz devam ediyor. Mesele, ablukanın kaldırıldığının açıklanmasını duymak. Bizler aynı zamanda filoya katılan 3 milletvekili olarak Parlamento'yu temsilen de bulunmaktayız. Sürecin iyi yönde yeşereceği düşüncesindeyim. Pek çok milletvekilimiz, devlet adamımız arayarak desteklerini iletti, ben de kendilerine müteşekkirim." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Çalışkan, "Vicdan" gemisinin etrafında istihbarat dronlarının uçtuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok yoğun dron kontrolü var. Bunun dışında İsrail'in net olarak fiziki müdahale ettiği alandan biraz gerideyiz. Bu açıdan şimdilik böyle bir müdahale olmadı. Aziz milletimizin desteğini sürdürmesini bekliyoruz. Biz burada bütün milletimizi temsilen bulunuyoruz. Milletimizin bize vereceği destekle filo başarıya ulaşacak. Burada bizlerin bireysel bulunuşu ancak sembolik bir duruştan ibarettir."

Necmettin Çalışkan'ın kardeşi Cemaleddin Çalışkan da ağabeyinin filoya gönüllü katıldığını ifade ederek, "Gururluyuz. Allah hakkımızda ne takdir ettiyse bu olacak. İnsanlar orada (Filistin) açlıktan ölüyor. İnsanlar, çocuklar, bebekler ölmesin diye yardımcı olmak ve zalime karşı direnmek için uğraşıyor. Allah yardımcıları olsun." dedi.

