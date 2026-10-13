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13 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

İsveç'te "azınlık hükümeti" formülü denenecek

13 Ekim 2026, Salı 14:58
İsveç'te koalisyon kurma çabaları sonuç vermedi. İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, azınlık hükümeti kurulmasıyla ilgili 15 Ekim'de parlamentoda oylama yapılacağını duyurdu.

 

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimin ardından yapılan koalisyon görüşmelerinde sonuç çıkmayınca parlamentoda azınlık hükümeti kurulmasına dair oylamaya gidileceği belirtildi.

İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, başkent Stockholm'de, hükümeti ikinci kez kurmakla görevlendirilen Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson ile bir araya geldi.

ÇÖZÜM, AZINLIK HÜKÜMETİNDE ARANACAK

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Norlen, Andersson'un yeni hükümetin kurulmasına ilişkin gerekli şartların bulunmadığına yönelik kendisini bilgilendirdiğini aktararak, azınlık hükümeti kurulmasıyla ilgili 15 Ekim'de parlamentoda oylama yapılacağını duyurdu.

Norlen, Andersson liderliğindeki tek parti hükümeti için 15 Ekim Perşembe günü yapılacak oylamanın ardından sürecin ilerleyişinin belirleneceğini ifade etti.

ANDERSSON: "İSVEÇ KİLİTLENDİ"

Sosyal Demokratlar lideri Andersson ise yeni hükümetin kurulmasına ilişkin gerekli şartların sağlanamadığını, İsveç'in 13 Eylül'deki seçimin ardından "kilitlenmiş" bir durumda bulunduğunu belirtti.

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti. Norlen, Sosyal Demokratlar lideri Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermişti.

AA

Etiketler: İsveç, genel seçimler, İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı, Andreas Norlen, Sosyal Demokratlar, Magdalena Andersson, Yeşiller Partisi, Merkez Parti, Sol Parti, Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller, Stockholm
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