Karar yazarı Elif Çakır, kızına verilen sağlık raporuyla ev hapsine alınan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’ya, cezaevindeki anne ve babaların hasta çocuklarının da aynı imkânlardan faydalanabilmesi için çağrıda bulundu.

“Sağlık sebebiyle tahliye herkes için geçerli olmalı”

Anneleriyle birlikte cezaevinde kalan yüzlerce çocuğun sağlıklı gelişim imkânlarından mahrum olduğuna dikkat çeken Çakır, “Fatma Hanım sizin kızınız için rapor veren doktorun kimliğini paylaşın kamuoyuyla, annesi babası cezaevinde olan ama hasta olan çocuklar için de rapor versin” dedi.

Raporu dikkate alan yargı mensuplarının diğer çocuklar için de aynı hassasiyeti göstermesini isteyen Çakır, “Sizin kızınız için işletildiği söylenen hukuk, onların çocukları için de işletilsin” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi