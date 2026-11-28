Fon skandalının siyasî sorumlularının hesap vermesini isteyen muhalefet liderleri, “Yetki kimin elindeyse, sorumluluk da ondadır” mesajı verdi.

Fon soruşturmasına ilişkin iktidarın açıklamalarını eleştiren muhalefet liderleri, siyasî sorumluluğa dikkat çekerek iktidarın hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Hesap vermekten kaçamazlar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın fon soygunun sorumluluğundan zamana yayarak sıyrılamayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “fon yolsuzluğunun siyasî sorumluları” Cumhurbaşkanı Yardımcısı başta olmak üzere bakanların 2,5 ay sonra toplu halde kameraların önüne çıkıp, hala ‘manipülasyon yapanın gözünün yaşına bakmayacağız’ diye açıklama yaptıklarını belirterek, “AKP’lilerin gırtlağına kadar içinde olduğu, kamu gücünün sistematik su-i istimal edilerek yapılan soygunun sorumluluğundan zamana yayarak sıyırabileceklerini zannediyorlar!” dedi.

Siyasî sorumluluk kimin?

Uysal, “Bürokratların Her birini siz atamışsınız, soyguna yol vermişsiniz, denetlememişsiniz, bu titan düzenine göz yummuşsunuz ve hala hiçbir şeyden sorumluluğunuz yok öyle mi!!! Tek bir soru sormak lazım; AKP’nin ’ceza hukukunda’ bu soyguna karışanların cezasının karşılığı görevlerden affını dilemek, Whatsapp gruplarından çıkarılmak, sonunda söz verildiği gibi 19 günün sonunda ev hapsine alınmak mıdır?” diye sordu.

Kim atadı?

TBMM’deki grup toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Merkez Bankası Başkanını, Başkan Yardımcılarını kim atadı? BDDK Başkanını, kurul üyelerini kim atadı? SPK Başkanını, kurul üyelerini kim atadı? Meselenin tam da merkezinde olan isimlerin hemen hemen tamamını tek bir imzayla ülkenin Cumhurbaşkanı atamış. Yetki kimin elindeyse, sorumluluk da ondadır” dedi. Babacan, listelerin bir an önce açıklanması çağrısını yinelerken, “Siyasî bağlantı iddialarının sonuna kadar gidin, kim hangi yetkiyi kullandı, kim hangi kararları aldı?” dedi.

Yolsuzluğu değil, konuşanı engelliyorlar

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise şunları söyledi: “Övündüğünüz yatırımlara bakın. Yollar, köprüler, otobanlar... Övündüğünüz bu yatırımların fazlasını fonda ve kur korumalı mevduatta kaybettiniz. En son fonda 170-180 milyar dolarınız gitti, övündüğünüz yatırımların hepsini toplasanız 130-140 milyar dolar yapmıyor. Yani 25 yıldır yapmakla övündüklerinizi fonda, yanınızdaki azgınların cebine indirdiler. Yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmadığı bir memleket hayali kurdunuz; şimdi yolsuzluğu konuşanları içeri atıyorsunuz, yapılan yolsuzlukları ve haksızlıkları konuşanları kapatıyorsunuz. Fakirliği engelleyemediniz, fakirliğin konuşulmasını engelliyorsunuz; yolsuzluğu engelleyemediniz, yolsuzluğun konuşulmasını yasaklıyorsunuz. Yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları engelleyemiyorsunuz; çünkü yasakların var olduğunu söyleyecek kanal kalmadı memlekette.”

Ankara - Mehmet Kara

[email protected]