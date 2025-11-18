"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2025 SALI

Japonya, Çin'deki vatandaşlarını uyardı

18 Kasım 2025, Salı
Japonya, Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözlerinin Çin ile yol açtığı gerilim nedeniyle, bu ülkede yaşayan vatandaşlarına güvenlikleri konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğinin internet sayfasında yayımlanan uyarıda, "Çin-Japonya ilişkilerine dair yerel medyadaki yayınlar" gerekçe gösterilerek vatandaşlara güvenlik tedbirleri almaları tavsiye edildi.

 

Uyarıda, vatandaşlardan dışarı çıktıklarında etraflarını dikkatle gözden geçirmeleri, yanlarına yaklaşan şüpheli şahıslara karşı dikkatli olmaları, grup olarak hareket etmeleri gibi tercihlerle güvenliklerini mümkün olduğunca sağlama almaları istendi.

Vatandaşların kalabalık yerlere ve özellikle Japonların arasında popüler olan mekanlara gitmekten kaçınması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, yanlarında çocuk bulunanların güvenliğe özellikle duyarlı olması gerektiği belirtildi.

Uyarıda, "Herhangi şekilde şüpheli kişi ve gruplarla karşılaşırsanız onlara yaklaşmayın, o bölgeyi hızla terk edin." ifadelerine yer verildi.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Japonya Başbakanı Takaiçi'nin 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Pekin yönetimi, başta Takaiçi'den sözlerini geri almasını istemiş, Başbakan bunu reddedince Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak Tokyo yönetimine protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı yayımlamıştı. Çin Eğitim Bakanlığı da öğrencilere Japonya'daki güvenlik riskleri nedeniyle eğitim koşullarının uygun olmadığı uyarısında bulunmuştu.

Japon çocukları hedef alan saldırılar

Çin'de 2024'te Japon çocukları hedef alan iki bıçaklı saldırı Japonya'da tepkilere yol açmıştı.

18 Eylül 2024'te babası Japon, annesi Çinli olan 10 yaşındaki çocuk, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Şıncın şehrindeki Japon ilkokuluna giderken yolda bıçaklı saldırıya uğramıştı.

26 Haziran 2024'te Ciangsu eyaletinin Sucou şehrindeki benzer vakada, okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı engellemeye çalışan Çinli bir kadın vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Her iki olayda da Japon çocukların hedef alınması, "nefret suçu" şüphesini gündeme getirmiş, Tokyo yönetimi Çin'den ülkedeki Japon vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanmasını talep etmişti.

Çinli yetkililer her iki olayda da faillerin motivasyonuna dair bilgi vermekten ve yorum yapmaktan kaçınırken, saldırıları "münferit vaka" olarak nitelendirmişti.

AA

