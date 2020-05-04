Japonya'da OHAL mayısın sonuna kadar uzatıldı

Japonya’da salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal, mayıs sonuna kadar uzatıldı. Ancak verilerin istenilen düzeyde olması halinde olağanüstü halin 31 Mayıs’tan önce de son bulabileceği belirtildi.

Japonya, koronavirüs tedbirlerini gevşetmek için ‘henüz çok erken olduğu’ uyarıları üzerine 6 Mayıs’ta bitmesi beklenen olağanüstü hali ay sonuna kadar uzattı.

Önlemlerin tartışıldığı hükümet toplantısının ardından konuşan Başbakan Şinzo Abe, “7 Nisan'da ilan ettiğim olağanüstü hal süresini 31 Mayıs'a kadar uzatıyorum. Ülkenin tüm bölgeleri bu karar kapsamına giriyor” dedi.

Ancak uzmanların 14 Mayıs’ta bir durum değerlendirmesi yapacağını açıklayan Abe, verilerin olumlu görülmesi üzerine olağanüstü halin 31 Mayıs’tan önce de son bulabileceğini duyurdu.

Japonya’da salgının yayılması her ne kadar küresel ölçeğe nazaran düşük seyretse de uzmanların uyarıları üzerine hükümet, 7 Nisan’da Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuoka’da bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Daha sonra bu yasak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Bu kararla okulları kapatma ve toplu etkinlikleri yasaklamanın önü açılıyor. Ancak hükümetin bu tedbirlerine uymayanlar için herhangi bir cezai yaptırım öngörülmüyor.

Japonya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 487 kişi öldü, toplam vaka sayısı 14 bin 877’ye ulaştı.