'Kıyamet gibiydi'

Burma İnsan Hakları Ağı İcra Direktörü (BHRN) Kyaw Win, Arakanlı Müslümanların Bangladeş’teki kamp yangınında yaklaşık 15 bin barınağın yok olduğunu, en az 28 kişinin öldüğünü, 40’tan fazlasının ise yaralandığını kaydetti.

Bangladeş’te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar’daki kampta çıkan yangın görgü şahitleri tarafından kıyamet gününe benzetildi. Kampta yaşayan Muhammed Ahsan, yaptığı açıklamada, kıyamet gününe benzettiği felâket için “Yangın barınakları kül etti, çadırlar domino taşı gibi yıkıldı. İnsanlar panik için koşuşturmaya başladı.” ifadesini kullandı. Bir diğer görgü şahidi Mayyu Khan da yangın sebebiyle mağdur olan mültecilerin çoğunun yakınlardaki kamplara sığındığını, bazılarının da geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

Dikenli teller mültecilerin kaçmasını engelledi

24 yaşındaki Mujif Khan, yangın sırasında diğer gönüllülerle alevleri söndürmek için seferber olduklarını belirterek alevler barınaklara ulaştığında çocuklar ile yaşlıların tel örgüler sebebiyle kamptan çıkamadığına şahit olduğunu anlattı. Adının açıklanmasını istemeyen bir diğer görgü tanığı, dikenli tellerin yardımları yavaşlattığına ve itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşımını aksattığına işaret etti. İnsan hakları gruplarına göre, Bangladeş’te Arakanlı Müslümanlara ev sahipliği yapan kampların belli noktalarını çevreleyen 28 kilometrelik dikenli tel bulunuyor.

Türk sahra hastanesi de tahrip oldu

Türkiye’nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, kampta Türk sahra hastanesinin çadırları ve tıbbi ekipmanının tümünün tahrip olduğunu ifade etti. Turan, hastanede her gün yüzde 70’i Arakanlı yüzde 30’u yöre halkından olmak üzere bin hastaya hizmet verildiğini açıkladı.

400 kişiden haber alınamıyor

Bangladeş’te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangında en az 28 kişinin öldüğü, 40’tan fazla kişinin yaralandığı ve 400 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Bölgede Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerinin çalışma yürüttüğünü dile getiren Klaauw, yangın için “çok büyük ve yıkıcı” ifadesini kullanarak felâkette kliniklerin ve dağıtım merkezlerinin de kullanılamaz hale geldiği bilgisini paylaşmıştı. Johannes Van der Klaauw, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile yangın sonrası yardım çalışmalarını koordine ettiklerini, bu çalışmalarda önceliklerinin en savunmasız durumda bulunan kadın ve çocuklar olduğunu kaydetmişti.