Niğde’de üreticiler, yüksek girdi maliyetleri, düşük ürün fiyatları ve destek eksikliği sebebiyle üretimden çekilme noktasına geldi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerle bir araya gelerek yaşanan ekonomik sıkıntıları yerinde dinledi. 55 dönüm yer için 650.000 lira nakit parayla işe başladığını kooperatiften 140.000 lira borçla gübre aldığını, geri kalan kısmını da kredi kartıyla çözmeye çalıştığını anlatan Üretici Şaban Akkoyun, “Sezonun sonunda toplam 1.100.000 lira maliyetim oldu. 30 dönüm yerden sattığım patatesten 250.000 lira kazandım. Geri kalan patatesimin getireceği para da 250.000 lira. Yani toplam 500.000 lira. Sadece 650.000 liramı altına yatırsaydım şu anda 1.300.000 lira ederdi. Bu saatten sonra çiftçiliği bırakıyorum. Bundan sonra eken namerttir. Bu tarlaları bırakıyorum, yeter. Bu tarlalarda çalışa çalışa battık. Bu ellerimiz çalışa çalışa batıyor” dedi. Mehmet Kara - Ankara

