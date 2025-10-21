"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

"İdam cezası" getirilmezse Netanyahu iktidarını desteklemeyecekmiş

21 Ekim 2025, Salı 09:19
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde Meclis Genel Kuruluna oylama için getirilmezse, iktidara destek vermeyeceğini söyledi.

İsrail Meclisinde yeni yasama yılı açılışı bugün gerçekleşti.

İktidar ortağı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, parti grubunda yaptığı konuşmada, uzun süredir kampanyasını yürüttüğü "terör suçları için idam cezası"nı gündeme taşıdı.

Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek "3 hafta içinde idam cezası yasa tasarısı Meclis Genel Kuruluna oylama için getirilmezse partisinin iktidar koalisyonunu desteklemeyeceği" tehdidinde bulundu.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Komitesi, aşırı sağcı partilerin desteklediği "teröristler için idam cezası" öngören yasa tasarısını onaylayarak eylül sonunda oylanmak üzere Meclise göndermişti.

Başsavcılık makamının itirazı nedeniyle yasa tasarısının Meclis Genel Kuruluna gönderilmediği aktarılmıştı.

Yasa tasarısının açıklayıcı notlarında "Irkçılık veya halka düşmanlık nedeniyle cinayetten mahkum olan ve bu eylemi İsrail'e ve Yahudi halkının topraklarında yeniden dirilişine zarar vermek amacıyla gerçekleştiren teröristler, zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 844
