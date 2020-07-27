"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

27 Temmuz 2020, Pazartesi 22:41
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 536 bine ulaşırken, can kaybı 654 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 127 bine yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyon 398 bine yükselirken, can kaybı 150 bin 53'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 101 bini geçti.

O'Brien Kovid-19'a yakalandı 

ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

ABD'li ilaç şirketi aşı denemelerine başladı

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ise son aşamasına gelinen Kovid-19 aşısının denemelerine başladı.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 423 bine, can kaybı 87 bin 131'e çıktı. Ülkede 1 milyon 634 bin 274 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 46 bin 367 artarak 1 milyon 482 bin 386'ya ulaştı, 33 bin 448 kişi öldü. Ülkede 953 bin 96 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 818 bin 120'ye yükselirken, can kaybı 85 artarak 13 bin 354 olarak kaydedildi. Ülkede 603 bin 329 kişi iyileşti.

İngiltere'de ise vaka sayısı 300 bin 111'e ulaştı, 45 bin 759 kişi öldü.

İran'da vaka sayısı 293 bin 606'ya yükseldi, can kaybı 15 bin 912 oldu, 255 bin 144 kişi de sağlığına kavuştu. Ülkede Kovid-19 tanısıyla son bir ayda hastaneye yatanların yüzde 24,4'ünün ölüm riski taşıdığı belirtildi.

Belçika'da sosyal çerçeve daralıyor

Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda hızla yükselmesinin ardından, hükümetin aldığı yeni tedbirler kapsamında bir aile 4 haftada sosyal çerçeve içinde sadece 5 kişiyle görüşebilecek.

Riskli bölgelerden gelen tatilciler test yaptıracak

Almanya'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla risk bölgelerinden dönen tatilcilere Kovid-19 testinin yapılması zorunlu hale gelecek.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Radovan Viskovic, Kovid-19'u yenerek iyileştiğini açıkladı.

İtalya'da can kaybı 5 artarak 35 bin 107'ye, toplam vaka sayısı 246 bin 118'e, iyileşenlerin sayısı 198 bin 446'ya ulaştı.

Libya'dan ilk sefer Türkiye'ye

Libya havayolları şirketleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 aydan uzun süredir ara verilen seferlere ilk Türkiye'ye yapılan uçuşla yeniden başladı.

Cezayir'de başkent girişlere kapatıldı

Cezayir'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında başkente girişlerin kapatıldığı, sadece özel izin sahiplerinin girişine izin verildiği ifade edildi.

AA

Okunma Sayısı: 553
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YKS sonuçları ürkütücü

    Yoksulluk sınırı 7 bin 839 lira

    Koca: Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var

    Malezyalı kuruluş WADAH'tan Türkiye'ye Ayasofya Camii tebriği

    Belarus Cumhurbaşkanı: Koronavirüsü semptom göstermeden atlattım

    DSÖ uyardı: Kovid-19 mevsimsel değil

    İran ve Ukrayna düşürülen uçak için tazminat görüşmelerine başlayacak

    Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 860 bini geçti

    Dışişleri’nden ABD’ye tepki

    Filistinli çocuklar için 2 bin kilometre bisiklet sürecekler

    Lübnan Başbakanı İsrail sınırında yaşanan olaylar hakkında konuştu

    'Koronavirüs olayına da bu bayramda çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum'

    Kim Jong-un: Nükleer silahlar güvenlik garantimiz

    İspanya'da pandemi nedeniyle 1 milyon istihdam kaybı

    DSÖ'den Covid-19 açıklaması

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 16 milyon 653 bini aştı

    Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Gençlere kulak verelim

    Gerçekler sansürlenemez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yan yanayız, bir aradayız”dan üç yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Adalet mi, hilâfet mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Tevriye günü zikir ve duâları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hz. Mehdi’ye dair suâl–cevap (1)
    Genel

    YKS sonuçları ürkütücü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    Cevher İLHAN

    Demokratik açılım
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya için destek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.