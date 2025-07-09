Türkiye 12 şehidine ağlıyor... Kamuoyu tatmin edici cevaplar bekliyor - İhmaller zincirinde soru işaretleri...

METAN GAZINA MARUZ KALARAK ŞEHİT OLAN 12 ASKER İÇİN BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA TATMİN ETMEDİ. İHMAL, TEDBİRSİZLİK, EĞİTİM ZAAFİYETİ VE LÂKAYDLIK SORGULANIYOR.

MEHMET KARA - ANKARA

YAŞANAN ACI, GAZLA İZAH EDİLEMEZ

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bu elim hadisenin tüm yönleriyle araştırılması, ihmallerin tespit edilmesi ve kamuoyuna hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açıklama yapılması elzemdir. Gurur duyduğumuz ordumuzun metan gazından dolayı şehit vermesi, ülkemiz ve devletimiz için izah edilemez bir acıdır. Benzeri acıların yaşanmaması için tüm tedbirler derhal alınmalıdır" dedi.

GAZ MASKESİ, DEDEKTÖRÜ NEDEN YOKTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında askerlerin metan gazına maruz kalarak şehit olmasına ilişkin, "Askerlerimizi o mağaralara gaz dedektörleri olmadan neden gönderdiniz? Kim gönderdi onları oraya? Neden o askerlerimizde gaz maskeleri yoktu?" ifadelerini kullandı.

PERSONELE ÖZEL EĞİTİM VERİLİYOR MU?

İstanbul bağımsız milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise, MSB tarafından cevaplanması isteğiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu. Operasyonun planlama ve icrasına dair ciddi soruların gündeme geldiğini belirten Yeneroğlu "Metan gazı riskinin yüksek olduğu bilinen bölgelerde veya kapalı alan operasyonlarında görev alacak personele özel eğitim veriliyor mu?" diye sordu.

***

Kamuoyu tatmin edici cevap bekliyor

Şehit haberlerinin ardından, operasyonun hazırlık ve yürütme safhalarındaki ihmaller kamuoyunun tepkisini çekti.

12 askerin şehit olduğu elim hadisenin ardından, operasyonun hazırlık ve icra aşamalarında vahim ihmallerin bulunduğu yönünde iddialar gündeme geldi. Yaşanan derin acının yanı sıra, kamuoyunda operasyonun planlaması, istihbarat paylaşımı ve güvenlik tedbirlerine dair ciddî soru işaretleri oluştu. Millî Savunma Bakanlığı’nın bu sorulara açıklık getirmesi ve sorumluların belirlenmesi yönündeki talepler giderek artıyor.

Operasyonun icrasında vahim ihmaller söz konusu

İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Millî Savunma Bakanı tarafından cevaplanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kapsamlı bir soru önergesi sundu. Yeneroğlu, operasyonun planlama ve icrasına dair ciddî soruların da gündeme geldiğini belirterek, “Mağarada arama tarama faaliyeti öncesinde, detaylı keşif ve istihbarat çalışmaları kapsamında mağaranın jeolojik yapısı ve olası gaz birikimleri hakkında veriler toplanmış mıdır? Bu veriler doğrultusunda gaz riski öngörülmüş müdür? İleri teknoloji gaz algılama sistemleri kullanılmadıysa bunun sebebi nedir? Yaşanan bu elim olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla başlatılan idarî ve adlî soruşturmalar hangi aşamadadır? Kamuoyunun doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi için hangi adımlar atılacaktır?” diye sordu.

Arıkan: Gazdan dolayı şehit verilmesi izah edilemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Pençe-Kilit bölgesinde metan gazından 12 askerin şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı. Arıkan, “Kahraman askerlerimizin şehadetine sebep olan bu elim hadisenin tüm yönleriyle araştırılması, ihmallerin tespit edilmesi ve kamuoyuna hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açıklama yapılması elzemdir. Gurur duyduğumuz ordumuzun metan gazından dolayı şehit vermesi, ülkemiz ve devletimiz için izah edilemez bir acıdır. Benzeri acıların yaşanmaması için tüm tedbirler derhal alınmalıdır” dedi.

Gaz maskeleri, gaz dedektörü neden yoktu?



İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında askerlerin metan gazına maruz kalarak şehit olmasına ilişkin, “Askerlerimizi o mağaralara gaz dedektörleri olmadan neden gönderdiniz? Kim gönderdi onları oraya? Neden o askerlerimizde gaz maskeleri yoktu?” ifadelerini kullandı. Çömez, şehitlerle ilgili “Acaba sayı daha mı fazla? Yaralılarımızın durumu nedir ve süreç nasıl işlemektedir? Buna dair bakanlığın net bir açıklama yapması lazım” dedi.

Sorumlular hesap vermeli

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Pençe-Kilit bölgesinde metan gazından 12 askerin şehit olmasına ilişkin, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu bu elim olayın sorumluluğunu üstlenmeli, ihmali olan herkesin görevden el çektirilmesi sağlanmalıdır. Göstermelik açıklamalar değil, gerçek bir hesaplaşma istiyoruz. Bu millet artık kaza süsü verilen ihmal ölümlerini sineye çekmeyecek!” açıklamasını yaptı.

Ankara - Anka

***

Gaz tuzaklama olabilir

Türkiye Kömür İşletmeleri’nde görevli bir maden mühendisi, şehit Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için yürütülen arama faaliyetlerinde mağarada metan gazı zehirlenmesi sonucunda 12 şehit verilmesine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

Uzman maden mühendisi, Millî Savunma Bakanlığı’nın “metan gazına maruz kalma” açıklamasının yeterli olmadığını belirterek, “Bu vaka ‘metan maruz’u ile açıklanamaz. Soru işareti kalmaması için konu ayrıntılı olarak araştırılmalı ve kamuoyu bilgilendirilmeli” dedi. Sözcü’nün haberine göre, uzman, olayda “yanıcı ortam tuzağı” ihtimalinin araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi

***

Şehitler dualarla uğurlandı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerler dualar ve gözyaşlarıyla ebedi yolculuğuna uğurlandı. 12 şehidimizin naaşı için ilk törenler, 7 Temmuz’da Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubî Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Törene; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi, yerel ve askerî yetkililer katıldı. Saygı duruşu, özgeçmişlerin okunması, dualarla son yolculuğa uğurlamalarının ardından cenazeler, kendi memleketlerine nakledildi. Memleketlerinde dualarla karşılanan şehitler için ayrı ayrı cenaze merasimleri düzenlendi. Her biri, ailelerinin ve vatandaşların gözyaşları arasında, askerî törenle kabirlerine defnedildi.

Haber Merkezi