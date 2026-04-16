Lübnan’dan acil yardım çağrısı

16 Nisan 2026, Perşembe 10:20
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail saldırılarının ülke genelinde büyük bir insanî felâkete yol açtığını belirterek, acil yardım çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut’un doğusundaki Baabda Sarayı’nda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Barham Salih’i kabul etti. Avn, İsrail saldırılarının geniş çaplı yıkıma yol açtığını, bunun sonucunda ise bir milyondan fazla Lübnanlının yerinden edildiğini belirtti. “İsrail saldırıları büyük insanî felâkete yol açtı, ülke acil yardıma muhtaç” diyen Avn, yerinden edilmenin etkilerinin ateşkes sağlansa dahi uzun süre devam edeceğine dikkati çekti.

Uluslararası destek seferber edilmeli

Salih ise zor şartlar altındaki halka ve devlete destek mesajını iletmek üzere Lübnan’a geldiğini belirtti. Lübnan hükümetiyle işbirliği içinde yerinden edilenlere yardım sağlamaya devam ettiklerini belirten Salih, artan insanî ihtiyaçların karşılanabilmesi için uluslararası desteğin seferber edilmesi gerektiğini vurguladı. İnsanî yardımların hayatî önem taşıdığını ancak kalıcı çözümün savaşın sona erdirilmesi ve sürdürülebilir barışın sağlanması olduğunu vurgulayan Salih, yerinden edilenlere yönelik yardımların yerel kurumlar ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü sözlerine ekledi. 

Lübnan’a Batı desteği

İngiltere, Fransa ve Belçika’nın da aralarında bulunduğu 15 Avrupa ülkesi ile Avustralya, İsrail’in Lübnan’a ve Hizbullah’ın ise İsrail’e yönelik saldırılarını kınayarak Lübnan halkı ve hükümetine tam destek verdiklerini açıkladı. Açıklamada, Lübnan’ın da bölgedeki tansiyonu düşürme çabalarına dahil edilmesi gerektiği vurgulanarak, tüm taraflara kalıcı siyasi çözüm bulma çağrısı yapıldı. Açıklamada, Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verildiği de belirtildi. 

İsrail ve Lübnan doğrudan müzakerelere başlıyor

Lübnan ve İsrail, otuz yılı aşkın bir süre sonra ilk diplomatik görüşmelerini gerçekleştirdi. Washington’da 14 Nisan’da görüşen tarafların, “doğrudan müzakerelere başlama” kararı aldıklarını duyuruldu. Görüşmede taraflar, Lübnan’da İran’ın desteklediği Hizbullah’ın etkisinin zayıflatılması için birlikte çalışmak üzerine anlaştı.

