"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

'Avrupa'nın olası savaş kararına şimdiden hazırız'

11 Aralık 2025, Perşembe 21:18
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın savaş kararı alması durumunda buna şimdiden hazır olduklarını belirterek "Avrupa, şu anda yeni bir çatışmanın tohumlarını ekmek istiyor ve bunu açık açık bildiriyor." dedi.

'Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz'

 

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen 10. Büyükelçiler Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerine ilişkin, "Amerikalılar, Ukrayna krizinin özünü anlamaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 15 Ağustos'ta yapılan zirveye yansıdığını belirten Lavrov, "Burada karşılıklı anlayış sağlandı. Bunlar bizim için geçerliliğini koruyor ve meselenin çözüm için başlangıç noktası olabilir." diye konuştu.

Putin'in, 2 Aralık'ta ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile görüştüğünü anımsatan Lavrov, Rus ve ABD tarafının bu görüşmede Alaska'da sağlanan anlayışlara bağlılıklarını teyit ettiğini kaydetti.

Lavrov, "Bu çok önemli sonuç. Çünkü Anchorage zirvesinin ardından duraklama vardı. Şimdi ise Amerikalılarla Ukrayna meselesine dair müzakerelerdeki yanlış anlaşılmalar ortadan kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, Trump ile yürüttükleri müzakerelerin, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını ve uzun vadeli çözümünü öngördüğünü söyledi.

"ABD'ye kolektif güvenlik garantileriyle ilgili ek öneriler ilettik"

Alaska'daki zirvede sağlanan uzlaşılara bağlı kaldıklarını dile getiren Lavrov, "Anchorage'da elde edilen uzlaşılara dayanarak Amerikalı meslektaşlarımıza kolektif güvenlik garantileriyle ilgili ek öneriler ilettik. Güvenlik garantileri konusundaki görüşmelerin yalnızca Ukrayna’yla sınırlı kalmaması gerekiyor." dedi.

ABD'nin Ukrayna krizinin "dürüstçe" çözülmesinden ve tüm taraflarının meşru çıkarlarının sağlanmasından yana olduğunu belirten Lavrov, ABD'den Ukrayna ve Avrupa ile barış planına dair yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin bilgi beklediklerini söyledi.

Lavrov, ABD'nin krizin çözümüne ilişkin teklif ettiği barış planının nihai halini görmediklerine işaret ederek "Kimse bize (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ve Batı Avrupa'daki sahiplerinin şu anda yorumladığı teklifleri göstermedi. Basında yer alan bilgilere göre, bu teklifler, sınır boyunca silahsızlandırılmış bir bölgenin oluşturulmasını, sınırın her iki tarafında da ağır silahların konuşlandırılmamasını, tampon bölgenin oluşturulmasını içeriyor. Ancak bizsiz bunları tartışmak anlamsız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın tarafsız olması ve NATO dahil herhangi bir askeri ittifaka katılmaması gerektiğini vurgulayan Lavrov, Ukrayna'daki azınlıkların hakları ile din özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Lavrov, "Topraklara ihtiyacımız yok. Bu topraklarda yaşayan insanların kaderi bizim için önemli. Ancak bu insanların hakları Kiev yönetimi tarafından çiğnendi." ifadelerini kullandı.

"Avrupa, Ukrayna krizinin çözüm sürecini baltalamaya çalışıyor"

Avrupa'nın Ukrayna krizinin çözüm sürecini baltalamaya çalıştığına işaret eden Lavrov, "Zelenskiy, Brüksel, Berlin, Londra, Paris liderlerinin desteğiyle Trump yönetiminin uzun vadeli çözümüne ilişkin girişimlerini sabote etmeye çalışıyor. Her şeyi çeşitli bahanelerle alt üst etmeye çalışıyorlar." dedi.

Lavrov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya barış gücü altında askerleri konuşlandırma yönündeki planlarına dair ise "Onlar, Ukrayna'ya barış göndermeyi hayal ediyor. Bu güçler bizim için meşru hedef haline gelecek." ifadelerini kullandı.

İngiliz özel kuvvetlerine bağlı askerlerin Ukrayna'da yer aldığını belirten Lavrov, "İngiltere yönetiminin, bunlardan biri öldükten sonra bu durumu gizleyemediğini ve en az 100 askerin Rusya'ya karşı savaşanların safında bulunduğunu açıklamak zorunda kaldığını" söyledi.

"Güvenlik garantilerinin kapsamlı olması lazım"

Avrupa'nın ancak Ukrayna için güvenlik garantilerini elde etmeye çalıştığına dikkati çeken Lavrov, buna karşı çıktıklarını ve bu garantilerin kapsamlı olması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Rusya'nın ABD ve NATO'ya Aralık 2021'de güvenlik garantileriyle ilgili ilettiği tekliflerin geçerli olduğunu ve bu konudaki istişareler için temel olabileceğini söyledi.

NATO ve AB ülkelerine saldırma niyetinde olmadıklarını dile getiren Lavrov, "Bu konudaki garantileri yazıya dökmeye hazırız. Ancak bunun karşılıklı olması lazım. Sözümüzde duruyoruz. Ancak öbür tarafta askeri çılgınlık var. Putin'in de söylediği gibi eğer Avrupa savaş kararı alırsa buna şimdiden hazırız. Avrupa, şu anda yeni bir çatışmanın tohumlarını ekmek istiyor ve bunu açık açık bildiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümüne açık olduğunu dile getiren Lavrov, "Müzakere yoluyla çözümden yanayız. Müzakerelerden vazgeçmedik. ABD'nin inisiyatifleri üzerine yapılan çalışmalar da bunu doğruluyor." diye konuştu.

Ukrayna tarafının İstanbul'daki müzakere sürecinden vazgeçtiğine dikkati çeken Lavrov, "İstanbul'daki müzakereler Kiev'e çeşitli bahanelerle koşulsuz ateşkesi sağlamak ve yeniden silahlanma amacıyla zaman kazanmak için lazımdı. Elbette buna karşı çıktık." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna'yla yapılan müzakereler sonucunda 11 binden fazla Ukraynalı askerin cenazesinin teslim edildiği ve 201 Rus askerin cenazesinin alındığı bilgisini paylaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun 1 milyondan fazla askerini kaybettiğini" ileri sürdü.

AA

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sivas'ta madende göçük altında kalan Sabri Yıldırım, 25 gündür bulunamadı

    'Avrupa'nın olası savaş kararına şimdiden hazırız'

    'Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz'

    Küresel servetin dörtte üçü yüzde 10’luk kesimin elinde

    Soykırımın sorumluları mutlaka hesap vermeli

    Çadırları su bastı, Gazzelilerden yardım çağrısı

    Siyasî tercihleri ekonomi belirliyor

    Demokrasimiz PKK vesayetinden kurtarılmalı

    Hac ek kayıt başvuruları 18 Aralık'a kadar

    Ne kadar adalet o kadar huzur

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

    Pendik'te bir evde yangın çıktı: 3 çocuk vefat etti, 1 çocuk ağır yaralandı

    Trump'tan Zelenskiy'e: "Seçimler ne zaman yapılacak?"

    Venezuela, ABD'yi "açık bir hırsızlık" yapmakla suçladı

    'Bu hafta, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir'

    İsrail yine Lübnan'daki barış gücü askerlerine ateş açtı

    Suriye-Dera'da tanksavar füzeleri ele geçirildi

    Cumhur İttifakı’nda huzursuzluk artıyor

    Faizin faturası vatandaşa

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Suriye-Dera'da tanksavar füzeleri ele geçirildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Bu hafta, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir'
    Genel

    İsrail yine Lübnan'daki barış gücü askerlerine ateş açtı
    Genel

    Bu asrın tecdid modeli: Şahs-ı manevî - Bediüzzaman’ın tecdid anlayışı bu asra yön veriyor
    Genel

    Pendik'te bir evde yangın çıktı: 3 çocuk vefat etti, 1 çocuk ağır yaralandı
    Genel

    Venezuela, ABD'yi "açık bir hırsızlık" yapmakla suçladı
    Genel

    Çadırları su bastı, Gazzelilerden yardım çağrısı
    Genel

    Demokrasimiz PKK vesayetinden kurtarılmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.