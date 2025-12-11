'Avrupa'nın olası savaş kararına şimdiden hazırız'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın savaş kararı alması durumunda buna şimdiden hazır olduklarını belirterek "Avrupa, şu anda yeni bir çatışmanın tohumlarını ekmek istiyor ve bunu açık açık bildiriyor." dedi.

'Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz'

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen 10. Büyükelçiler Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerine ilişkin, "Amerikalılar, Ukrayna krizinin özünü anlamaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 15 Ağustos'ta yapılan zirveye yansıdığını belirten Lavrov, "Burada karşılıklı anlayış sağlandı. Bunlar bizim için geçerliliğini koruyor ve meselenin çözüm için başlangıç noktası olabilir." diye konuştu.

Putin'in, 2 Aralık'ta ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile görüştüğünü anımsatan Lavrov, Rus ve ABD tarafının bu görüşmede Alaska'da sağlanan anlayışlara bağlılıklarını teyit ettiğini kaydetti.

Lavrov, "Bu çok önemli sonuç. Çünkü Anchorage zirvesinin ardından duraklama vardı. Şimdi ise Amerikalılarla Ukrayna meselesine dair müzakerelerdeki yanlış anlaşılmalar ortadan kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, Trump ile yürüttükleri müzakerelerin, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını ve uzun vadeli çözümünü öngördüğünü söyledi.

"ABD'ye kolektif güvenlik garantileriyle ilgili ek öneriler ilettik"

Alaska'daki zirvede sağlanan uzlaşılara bağlı kaldıklarını dile getiren Lavrov, "Anchorage'da elde edilen uzlaşılara dayanarak Amerikalı meslektaşlarımıza kolektif güvenlik garantileriyle ilgili ek öneriler ilettik. Güvenlik garantileri konusundaki görüşmelerin yalnızca Ukrayna’yla sınırlı kalmaması gerekiyor." dedi.

ABD'nin Ukrayna krizinin "dürüstçe" çözülmesinden ve tüm taraflarının meşru çıkarlarının sağlanmasından yana olduğunu belirten Lavrov, ABD'den Ukrayna ve Avrupa ile barış planına dair yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin bilgi beklediklerini söyledi.

Lavrov, ABD'nin krizin çözümüne ilişkin teklif ettiği barış planının nihai halini görmediklerine işaret ederek "Kimse bize (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ve Batı Avrupa'daki sahiplerinin şu anda yorumladığı teklifleri göstermedi. Basında yer alan bilgilere göre, bu teklifler, sınır boyunca silahsızlandırılmış bir bölgenin oluşturulmasını, sınırın her iki tarafında da ağır silahların konuşlandırılmamasını, tampon bölgenin oluşturulmasını içeriyor. Ancak bizsiz bunları tartışmak anlamsız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın tarafsız olması ve NATO dahil herhangi bir askeri ittifaka katılmaması gerektiğini vurgulayan Lavrov, Ukrayna'daki azınlıkların hakları ile din özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Lavrov, "Topraklara ihtiyacımız yok. Bu topraklarda yaşayan insanların kaderi bizim için önemli. Ancak bu insanların hakları Kiev yönetimi tarafından çiğnendi." ifadelerini kullandı.

"Avrupa, Ukrayna krizinin çözüm sürecini baltalamaya çalışıyor"

Avrupa'nın Ukrayna krizinin çözüm sürecini baltalamaya çalıştığına işaret eden Lavrov, "Zelenskiy, Brüksel, Berlin, Londra, Paris liderlerinin desteğiyle Trump yönetiminin uzun vadeli çözümüne ilişkin girişimlerini sabote etmeye çalışıyor. Her şeyi çeşitli bahanelerle alt üst etmeye çalışıyorlar." dedi.

Lavrov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya barış gücü altında askerleri konuşlandırma yönündeki planlarına dair ise "Onlar, Ukrayna'ya barış göndermeyi hayal ediyor. Bu güçler bizim için meşru hedef haline gelecek." ifadelerini kullandı.

İngiliz özel kuvvetlerine bağlı askerlerin Ukrayna'da yer aldığını belirten Lavrov, "İngiltere yönetiminin, bunlardan biri öldükten sonra bu durumu gizleyemediğini ve en az 100 askerin Rusya'ya karşı savaşanların safında bulunduğunu açıklamak zorunda kaldığını" söyledi.

"Güvenlik garantilerinin kapsamlı olması lazım"

Avrupa'nın ancak Ukrayna için güvenlik garantilerini elde etmeye çalıştığına dikkati çeken Lavrov, buna karşı çıktıklarını ve bu garantilerin kapsamlı olması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Rusya'nın ABD ve NATO'ya Aralık 2021'de güvenlik garantileriyle ilgili ilettiği tekliflerin geçerli olduğunu ve bu konudaki istişareler için temel olabileceğini söyledi.

NATO ve AB ülkelerine saldırma niyetinde olmadıklarını dile getiren Lavrov, "Bu konudaki garantileri yazıya dökmeye hazırız. Ancak bunun karşılıklı olması lazım. Sözümüzde duruyoruz. Ancak öbür tarafta askeri çılgınlık var. Putin'in de söylediği gibi eğer Avrupa savaş kararı alırsa buna şimdiden hazırız. Avrupa, şu anda yeni bir çatışmanın tohumlarını ekmek istiyor ve bunu açık açık bildiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümüne açık olduğunu dile getiren Lavrov, "Müzakere yoluyla çözümden yanayız. Müzakerelerden vazgeçmedik. ABD'nin inisiyatifleri üzerine yapılan çalışmalar da bunu doğruluyor." diye konuştu.

Ukrayna tarafının İstanbul'daki müzakere sürecinden vazgeçtiğine dikkati çeken Lavrov, "İstanbul'daki müzakereler Kiev'e çeşitli bahanelerle koşulsuz ateşkesi sağlamak ve yeniden silahlanma amacıyla zaman kazanmak için lazımdı. Elbette buna karşı çıktık." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna'yla yapılan müzakereler sonucunda 11 binden fazla Ukraynalı askerin cenazesinin teslim edildiği ve 201 Rus askerin cenazesinin alındığı bilgisini paylaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun 1 milyondan fazla askerini kaybettiğini" ileri sürdü.