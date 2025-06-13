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13 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Madleen aktivisti Paris'te coşkuyla kutlandı: Gemiye geldiklerinde ilk söktükleri şey Filistin bayrağıydı

13 Haziran 2025, Cuma 19:03
İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda engellediği Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden biri olan Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın ülkesine dönmesi Paris'te coşkuyla kutlandı.

Hassan'ı destekleyen göstericiler, Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

 

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Seni seviyoruz Rima" ve "Filistin" sloganları attı.

İsrail tarafından sınır dışı edildikten sonra Paris'e bugün uçakla gelen Hassan da gösteriye alkışlar eşliğinde katıldı.

Hassan, burada yaptığı konuşmada, İsrail tarafından alıkonulan 2 Fransa vatandaşının da yarın ülkelerine uçakla dönmesini beklediklerini belirtti.

"Zihnimizi ve gözlerimizi Gazze'ye odaklamadan tüm bunları yapamayız." diyen Hassan, Madleen gemisiyle yaptıkları eylemin sembolik ve son derece siyasi olduğunu ifade etti.

"Bir sonraki gemi yola çıkmaya hazır"

Hassan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eylemimiz, tabii ki öncelikle bu gemiyle elimizden geldiği kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyordu. Eylemimiz ayrıca ablukaya tepki göstermek ve onu kırmayı hedefliyordu. İsrail'e söyleyecek bir sözüm var: Bir sonraki gemi yakında yola çıkmaya hazır ve adı Hanzala olacak. Ablukayı kırmak için gerektiği kadar gemi olacak. "

İsrail tarafından tutuklanan Filistinlileri de konuşmasında anan Hassan, "Uluslararası sularda ele geçirildik ve kaçırıldık. Bunu herkes bilmeli." dedi.

Hassan, İsrailli makamlarının Madleen gemisi aktivistlerini, Gazze'ye gitmek istemelerine rağmen zorla İsrail'in Aşdod limanına götürdüğünü ifade etti.

"Gemiye geldiklerinde ilk söktükleri şey Filistin bayrağıydı"

Limana vardıklarında ise İsrailli makamların, bu gönüllüleri İsrail topraklarında bulunmakla suçladığını anlatan Hassan, "İsrail topraklarına yasa dışı şekilde girdiğimizi beyan eden belgeyi imzalamayı reddettik." ifadesini kullandı.

Hassan, kaçırıldıklarını ve Aşdod'a zorla getirildiklerini belirtmek için bu belgeyi bilinçli bir şekilde imzalamayı reddettiklerini söyleyerek, İsrail güçlerini kastederek "Gemiye geldiklerinde ilk söktükleri şey Filistin bayrağıydı. İlk ayaklar altına aldıkları, söktükleri ve gizlemek istedikleri Filistin bayrağıydı." şeklinde konuştu.

Rima Hassan'la birlikte Madleen gemisinin Fransız aktivistlerinden Reva Viard da ülkesine bugün döndü.

İsrail, "Madleen" gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan "Madleen" gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

AA

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