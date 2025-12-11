Çadırları su bastı, Gazzelilerden yardım çağrısı

Gazze’de soğuk havalarla birlikte süren şiddetli yağmurun Cuma akşamına kadar devam etmesi beklenirken, yerinden edilen binlerce Filistinlinin çadırları kullanılamaz hale geldi.

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinden bu yana fırtına yüzünden çadırları sular altında kalan yerinden edilmiş kişilerden 1000’den fazla yardım çağrısı aldık” dedi. Basal, Gazze’yi etkileyen soğuk hava ve yağışların yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bölgelerdeki su seviyesini 1 metreden fazla yükselttiğine dikkati çekti. İsrail’in evini yıktığı Filistinliler için “asgari düzeyde koruma sağlayacak konteyner evler” getirilmesi ve tedbirler alınması çağrısında bulunan Basal, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının 2 yıldır soğukta yağmurdan, sıcakta ise güneşten zarar gördüğünü kaydetti. AA

