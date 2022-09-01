Malezya’da Eski Başbakanın eşine 10 yıl hapis

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak’ın eşi Rosmah Mansor, eşinin yolsuzluk davasından hapsedilmesinden bir hafta sonra, yolsuzluktan 10 yıl hapis ve 970 milyon ringgit (yaklaşık 216 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Malezya Yüksek Mahkemesi, eski başbakanın 70 yaşındaki eşi Rosmah’ı, eşinin başbakanlık yaptığı dönemde güneş enerjisi firması Jepak Holding’in 2016’da Sarawak eyaletindeki yüzlerce okul için 1,25 milyar ringgit (yaklaşık 279 milyon dolar) değerindeki güneş paneli projesi sağlamasına yardımcı olmak için toplam 194 milyon ringgit (yaklaşık 43 milyon dolar) rüşvet talep etmekten suçlu buldu.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, Rosmah’ı 10 yıl hapis ve 970 milyon ringgit para cezasına çarptırırken söz konusu cezanın yürütmesi, temyiz mahkemesine başvuru süresine kadar askıda kalacak ve sanığın 2 milyon ringgit (yaklaşık 446 bin dolar) kefaletle serbest kalmasına izin verilecek.